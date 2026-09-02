Požar na Verdu: 80 gasilcev reševalo industrijsko halo

Sinoči okoli 21. ure je zagorelo v hali podjetja za obdelavo lesa na Verdu v občini Vrhnika. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.
Ko je zagorelo, sta se v šotorski hali nahajali dve osebi, ki pa na srečo nista bili poškodovani. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov škode.
Kot je še sporočil Tomaževic, naj bi po prvih podatkih zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, vendar vzrok za nastanek še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.
Na Facebookovi strani Krajevna skupnost Verd medtem sporočajo, da je zagorelo v podjetju Lespak. Posredovalo je 80 gasilcev iz PGD Verd, PGD Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, PGD Ligojna, PGD Sinja Gorica ter štab CZ Vrhnika. Požar jim je uspelo pogasiti okoli pol enih zjutraj.
Okoliškim prebivalcem so zaradi požara svetovali, naj zaprejo okna in vrata. Ukrep zdaj ni več potreben.
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