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Črna kronika

Požar na Verdu: 80 gasilcev reševalo industrijsko halo

Verd, 02. 09. 2026 08.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Požar na Verdu

Kar 80 gasilcev se je borilo s požarom, ki je okoli 21. ure zajel šotorsko halo podjetja za obdelavo lesa na Verdu, okoliškim prebivalcem pa so svetovali, naj imajo zaprta okna in vrata. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Dve osebi, ki sta se v času požara nahajali v hali, na srečo nista bili poškodovani.

Sinoči okoli 21. ure je zagorelo v hali podjetja za obdelavo lesa na Verdu v občini Vrhnika. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Ko je zagorelo, sta se v šotorski hali nahajali dve osebi, ki pa na srečo nista bili poškodovani. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov škode.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je še sporočil Tomaževic, naj bi po prvih podatkih zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, vendar vzrok za nastanek še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Na Facebookovi strani Krajevna skupnost Verd medtem sporočajo, da je zagorelo v podjetju Lespak. Posredovalo je 80 gasilcev iz PGD Verd, PGD Vrhnika, PGD Stara Vrhnika, PGD Ligojna, PGD Sinja Gorica ter štab CZ Vrhnika. Požar jim je uspelo pogasiti okoli pol enih zjutraj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okoliškim prebivalcem so zaradi požara svetovali, naj zaprejo okna in vrata. Ukrep zdaj ni več potreben.

požar Verd Vrhnika gasilci Lespak

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