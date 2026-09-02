Požar na Verdu: 80 gasilcev reševalo industrijsko halo

Sinoči okoli 21. ure je zagorelo v hali podjetja za obdelavo lesa na Verdu v občini Vrhnika. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Ko je zagorelo, sta se v šotorski hali nahajali dve osebi, ki pa na srečo nista bili poškodovani. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov škode.