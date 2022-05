Verhovniku za poskus umora sedem let zapora

Do obračuna, ki se na srečo ni končal z najhujšimi posledicami, je prišlo 16. januarja letos v poznih večernih urah, ko se je 24-letni Aljaž Verhovnik pripeljal v Poljčane in enako starega oškodovanca pričakal v bližini njegovega doma, da bi ga umoril in se ga tako skupaj s soprogo za vselej znebil. Slednji je namreč bil pred tem tudi sam partner tri leta mlajše Patricije in je na sodišču sprožil postopek ugotavljanja očetovstva.

Verhovnik je dan pred izrekom sodbe priznal vse očitke iz obtožnice, po kateri je tožilka Tadeja Majcen v sklepni besedi ob olajševalnih okoliščinah, med katerimi so priznanje in obžalovanje dejanja, nekaznovanost in dejstvo, da bo obtoženi kmalu postal oče, ocenila, da je primerna kazen sedem let zapora.

Majcnova je med drugim navedla, da je dejanje storil na zahrbten način, potem ko je oškodovanca okoli pol enajste zvečer v zasedi pričakal in ga večkrat zabodel z nožem. Ob tem je še dodatno zlorabil njegovo zaupanje, saj mu je po prvem napadu zatrdil, da bo odšel, a se ga je nato z nožem in davljenjem lotil še enkrat.