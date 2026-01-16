Naslovnica
Črna kronika

Verjel, da ima kripto dobiček, in ostal brez več kot 10.000 evrov

Jesenice , 16. 01. 2026 14.07 pred 1 uro 1 min branja 31

Avtor:
A.K.
Kriptogoljufija

Jeseniški policisti so prejeli prijavo oškodovanca, da ga je klicatelj pretental s podatkom, da ima na voljo večjo vsoto denarja na kripto računu, kar mu je verjel in sledil njegovim navodilom in mu posredoval podatke njegove bančne kartice in PIN številko.

Ob pregledu bančnega računa je ugotovil, da so mu z računa pobrali več kot 10.000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.
FOTO: Shutterstock

Policisti svetujejo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS.Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje. 

prevare kripto

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perrun
16. 01. 2026 15.26
Dober človek je seveda bil naiven, a to vseeno ne opravičuje teh kriminalcev. Predstavljate si, da se spravijo na vašo ostarelo mamo ali očeta, in izkoristijo njihovo naivnost in dobrosrčnost. To ni prav.
Odgovori
0 0
AleksanderS
16. 01. 2026 15.21
so dobr da je golob nabil visoke davke,,,, in slovencki nimajo dost kesa na TRR
Odgovori
+1
1 0
Perrun
16. 01. 2026 15.27
A očitno ga imajo te podjetniki, ki tako jokcajo zaradi teh davkov, dovolj za vse Audije, jadrnice, dopuste na Baliju, itd. Tako, da telih pravljic o davkih smo že malce naveličani.
Odgovori
0 0
Uporabnik1935308
16. 01. 2026 15.18
Če veš, da kojnov nimaš, potem sam postaneš bedak na kvadrat
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
16. 01. 2026 15.17
Oskodovanec bi lahko sam dvignil denar in odnesel k njemu na dom. Potem pa prijavil policiji da ga je okradel.
Odgovori
+0
1 1
zvoneti
16. 01. 2026 15.16
Mojo sosedo so klicali zjutraj ob 7.30h, da kličejo iz podjetja microsoft in da so ugotovili, da nima plačane licence in če ne plača takoj nekaj evrov bodo sledile tožbe in velike kazni. Seveda se je ustrašila, dala podatke, snedli so ji 800€, ker je bilo samo toliko na raćunu. Šla je na polocijo prijavit in so ji rekli, da je veliko takih, ki so nasedli na to prevaro.
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
16. 01. 2026 15.16
Če je glava prazna, je tudi denarnica prazna .. !!!
Odgovori
+3
3 0
dron
16. 01. 2026 15.23
Glavno, da imaš ti na strehi dovolj pingota pa si srečen🤣🙉😂
Odgovori
0 0
Vojko Kos
16. 01. 2026 15.15
Vsaki dan se piše o tem in folk še vedno naseda?! ČE NIČ NE VLOŽIŠ, NE MOREŠ NIKJER NIČ IMETI! KAJ TU NI JASNO?!
Odgovori
+4
4 0
samodavki
16. 01. 2026 15.08
premal so mu vzel
Odgovori
+3
3 0
Žrtev
16. 01. 2026 15.05
Dejstvo ostaja da če bi vsakemu človeku na svetu dali 1 bitkojn ne bi nihče rabil nič delat in hrane bi bilo v izobilju.
Odgovori
-2
1 3
StudyBitcoin
16. 01. 2026 15.05
rekt
Odgovori
0 0
graf
16. 01. 2026 14.58
naivnost ni bila nikoli poceni ...
Odgovori
+6
6 0
inside1
16. 01. 2026 14.56
ta je dobra, sploh če ni imel kripto računa, pa ga je prepričal, da ga ima.....
Odgovori
+5
5 0
BSSistemTelaze
16. 01. 2026 14.56
Imam 1000000 bitov,po ceni zelo,lahko potrojis zasluzek. Natww.com.. javi te se
Odgovori
+1
1 0
krpati
16. 01. 2026 14.48
Še dobro da ni št. od žene dal 😄
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
16. 01. 2026 14.48
Možgani so primarno človekovo orodje
Odgovori
+9
9 0
osservatore
16. 01. 2026 14.47
" in mu posredoval podatke njegove bančne kartice in PIN številko". A zdej naj ga policija ščiti pred lastnimi neumnostmi? Neumnost se plača.
Odgovori
+9
9 0
Brus1234
16. 01. 2026 14.47
Mene so tako klicali vsaj 20x, sem jim rekel da sem dober človek in da jum ta denar podarim. In sem blokiral številko. Znova in znova.
Odgovori
+7
8 1
1butnskala
16. 01. 2026 14.44
Ne verjamem
Odgovori
+1
1 0
kr en 123
16. 01. 2026 14.44
Kako bi bilo lepo, če bi nam posredovali pin številko in podatke za vstop na račun od elektra npr... da jim lažje račun plačamo...
Odgovori
+8
8 0
Volodimir Z.
16. 01. 2026 14.43
Mene ene te isti tip kliče z polomljeno slovenščino že 5 let, mislim da sva se že sprijateljila...
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
