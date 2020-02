Veter prevrnil pano, ki je huje poškodoval 22-letnico, večje drevo padlo na vozilo ...

Kot smo poročali, je močan veter po državi povzročal nevšečnosti, zaradi katerih so imeli gasilci polne roke.

V Celju je tako močan včeraj prevrnil večji pano, ki stoji pred pokrajinskim muzejem in poškodoval 22-letno nemško državljanko, ki si ga je ogledovala.



Hud veter je včeraj neprijetnosti povzročal tudi v prometu. Na območju Vranskega je voznica trčila v drevo, ki ga je veter podrl na cesto, v Vojniku je v podrto drevo trčil voznik.

V Velenju je večje drevo padlo na vozilo in ga poškodovalo. Podrta drevesa so ovirala promet tudi na Planini pri Sevnici ter na relaciji Zidani Most–Rimske Toplice, v Celju, v Radečah, Loki pri Žusmu, Velenju, Stranicah, v Vojniku, Šentjurju, Podvelki in drugod.

V Rogaški Slatini je opeka, ki jo je veter odnesel s strehe, poškodovala osebno vozilo. V Celju je vozilo poškodovala večja veja, ki jo je veter odlomil.

Veter je težave povzročal tudi drugod po Sloveniji. Kot je sporočil predstavnik PU Kranj, je cesta na Jezersko danes normalno prevozna, so pa na posameznih mestih na cesti veje. Voznike pozivajo k previdnosti tudi na drugih cestah, je dodal.

Gimnazija v Kranju: danes zaradi odkrite strehe nimajo pouka

Na širšem območju Kranja in drugod po državi, kjer je v torek in sredo pustošil močan veter, danes poteka odstranjevanje posledice neurja. Nastala je velika materialna škoda, zlasti zaradi odkritih streh, podrtih drogov in ograj ter uničenih vozil, na katere so padla drevesa. Na gimnaziji v Kranju danes zaradi odkrite strehe nimajo pouka.

Kot je danes zjutraj poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je bilo zaradi močnega vetra v preteklih 12 urah zabeleženih 142 dogodkov na območju 47 občin. Veter je podiral drevje, drogove telefonije in elektrodistribucije ter odkrival ostrešja objektov. Zaradi podrtega drevja je bil na nekaj cestnih relacijah oviran promet, poškodovanih je bilo nekaj osebnih vozil. Posledice odpravljajo gasilci 62 gasilskih enot.

Ker je bilo zaradi močnih sunkov vetra gibanje na prostem v sredo nevarno, bo odprava posledic vetra mogoča šele danes. Upravljavce ceste in komunalna podjetja čaka pospravljanje podrtih dreves in predmetov, ki jih je odnesel veter. V Komunali Kranj so že napovedali, da se bodo ekipe lotile pospravljanja odpadkov, ki jih je raznesel veter.

Lastnike nepremičnin pa čaka prijava škode zavarovalnicam in popravilo odkritih streh ter drugih posledic, ki jih je veter pustil na hišah in ostalih stavbah.

Zaradi odstranjevanja posledic včerajšnjega neurja bo danes ponekod oviran promet, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste in voznike poziva k previdnosti. Zaprte ostajajo lokalne ceste Šenčur-Britof, Preska-Tehovec-Suše in Sora-Topol pri Medvodah. Cesta Kranj-Jezersko, ki so jo zvečer zaprli zaradi podrtega drevja, ki ga v močnem vetru niso mogli varno odstraniti, pa je odprta in ponovno prevozna.