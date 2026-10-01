Veverica povzročila nesrečo, kolesarka hudo poškodovana

V Logarski dolini se je v sredo hudo poškodovala kolesarka, sicer državljanka Poljske. Krivec pa: veverica.
Kot je sporočila predstavnica Policijske uprave Kranj Milena Trbulin, je ženska kolesarila iz smeri Pavličevega sedla, ko je žival nepričakovano skočila pred njo. Poskusila se ji je izogniti, a je izgubila nadzor nad kolesom, padla in se poškodovala.
S helikopterjem so jo odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.
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