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Črna kronika

Veverica povzročila nesrečo, kolesarka hudo poškodovana

Celje, 01. 10. 2026 10.25 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
D.L.
Rdeča evrazijska veverica

Policisti so v Logarski dolini obravnavali prometno nesrečo med kolesarko in – veverico. Žival je skočila pred kolesarko, ta se ji je poskušala izogniti, a je izgubila nadzor nad kolesom, padla in se poškodovala. S helikopterjem so jo odpeljali na zdravljenje v mariboski klinični center.

Kolesarska nesreča (slika je simbolična)
Kolesarska nesreča (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

V Logarski dolini se je v sredo hudo poškodovala kolesarka, sicer državljanka Poljske. Krivec pa: veverica.

Kot je sporočila predstavnica Policijske uprave Kranj Milena Trbulin, je ženska kolesarila iz smeri Pavličevega sedla, ko je žival nepričakovano skočila pred njo. Poskusila se ji je izogniti, a je izgubila nadzor nad kolesom, padla in se poškodovala. 

S helikopterjem so jo odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor. 

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Logarska dolina kolesarka nesreča veverica helikopter

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KOMENTARJI1

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bazilika555
01. 10. 2026 14.27
Najbrž vsi tako reagiramo, se umikamo, da ne bi povozili živali...in pogosto je prav to usodno...
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