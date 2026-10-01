Veverica povzročila nesrečo, kolesarka hudo poškodovana

V Logarski dolini se je v sredo hudo poškodovala kolesarka, sicer državljanka Poljske. Krivec pa: veverica.

Kot je sporočila predstavnica Policijske uprave Kranj Milena Trbulin, je ženska kolesarila iz smeri Pavličevega sedla, ko je žival nepričakovano skočila pred njo. Poskusila se ji je izogniti, a je izgubila nadzor nad kolesom, padla in se poškodovala.

S helikopterjem so jo odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.