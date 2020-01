VIDEO: Kolesar najprej skozi rdečo v avtomobil, nato zapustil kraj nesreče

Nesreča se je zgodila okrog 19.30 v križišču Aškerčeve in Groharjeve ulice v Ljubljani. Policija je po sedaj zbranih obvestilih sporočila, "da je kolesar trčil v osebno vozilo, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi nudil podatke udeleženemu vozilu. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajajo aktivnosti za izsleditev kolesarja".

Kot nam je povedal bralec, naj kolesar ne bi bil poškodovan, z voznikom naj bi se tudi zapletel v prepir, trdil naj bi, da mu je voznik avtomobila zaprl pot. Na posnetku je možno videti, da je kolesar na cesto zapeljal, ko je bila na semaforju rdeča luč. Bralec pravi, da je bil kolesar oblečen v temna oblačila in brez luči.

"Vse, ki bi lahko dali koristne informacije glede prometne nesreče, naprošamo, da se oglasijo na najbližji policijski postaji, pokličejo na številko 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, lahko tudi anonimno na 080 1200,"so še dodali na policiji.

Previdno na cesti!

Kot je že večkrat sporočila policija, se kolesarji po mestih oz. večjih krajih gibljejo celo hitreje kot vozniki motornih vozil, svojih koles pa pogosto ne opremijo s svetilko (na sprednji in zadnji strani) ali odsevniki, zato jih ostali prometni udeleženci hitro spregledajo, s čimer se poveča možnost nastanka prometne nesreče in posledično hudih poškodb. Zato opozarjajo vse kolesarje, da ponoči, kljub razsvetljenim ulicam, uporabljajo sprednjo in zadnjo svetilko na kolesu in upoštevajo prometna pravila.

Kot so še dodali, naj kolesarji vozijo po površinah, ki so namenjene kolesarjem in naj uporabljajo zaščitna sredstva, kot so kolesarske čelade.