VIDEO: Nevarnega voznika ustavilo šele več policijskih patrulj

Voznik je na daljši razdalji mnogokrat nezanesljivo menjal prometne pasove ter zaviral, spreminjal hitrost vožnje od minimalne pa tudi do 200 kilometrov na uro, izvajal nenadne premike, se na avtocesti ustavil in potem speljal ter se z različnimi manevri zelo očitno izogibal ustavitvi, so danes sporočili iz kranjske policijske uprave.

Na Barju je moškega več policijskih patrulj prisilno ustavilo s skupinskim zmanjševanjem hitrosti in potiskanjem ob rob avtoceste. Vdal se je šele, ko so ga policisti v to prisilili.

Kot so zapisali, voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, pozitivna pa sta bila preizkusa na alkohol in prepovedane droge. Elektronski alkotest je pokazal rezultat 0,68 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, hitri test na prepovedane droge pa na prisotnost kokaina in amfetaminov. Voznik je v vozilu prevažal tri potnike. Enemu od njih so policisti zasegli tudi manjšo količino prepovedane droge.

Do ogrožanja ostalih udeležencev v prometu zaradi dela policistov pri ustavljanju ni prišlo. Prav tako ni nastala materialna škoda na vozilih. Proti vozniku postopek še poteka, osebni avtomobil pa so mu zasegli.