VIDEO: Voznik nevarno vijugal po cesti in ogrožal sebe in druge

"Ta je pa malce preveč popil za martinovo. Lokacija vožnja je na meji med Avstrijo in Slovenijo, na meji Vič poleg Dravograda," nam je sporočil bralec, ki nam je poslal posnetek nevarne vožnje voznika pred seboj.

Na to, da pri tem ogroža sebe in druge, ga je tudi sam poskušal opozoriti z zvočnimi signali, nasproti vozeči avtomobili so mu prižigali dolge luči, a upošteval ni nikogar.

Na PU Celje smo naslovili vprašanje, ali so bili o nevarni vožnji obveščeni in ali so voznika izsledili. Na njihov odgovor še čakamo.

Pri takšni vožnji gre sicer – odvisno od ugotovljenih okoliščin – lahko ali za prekršek, za katerega je zagroženih 1200 evrov kazni in 18 kazenskih točk, ali pa za kaznivo dejanje "Nevarne vožnje".

Če opazite takšnega voznika, o tem obvestite policiste (113) ali prometnoinformacijski center (kratka telefonska številka 1970, brezplačna telefonska številka 080 2244 ali 01/518 85 18), lahko pa uporabite tudi obcestni telefon.