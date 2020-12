Vijugal po primorski avtocesti in odklonil preizkus alkoholiziranosti

Ob koncu tedna so prometni policisti PU Koper vozili za osebnim avtomobilom, ki je močno vijugal. Na znake za ustavljanje se voznik ni odzival in z avtoceste zapeljal na hitro cesto proti Fernetičem. Policisti so sporočili, da so ga ves čas pravilno ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi znaki, "vendar je pospešeno peljal naprej proti bivšemu mejnemu prehodu Fernetiči". Pred mejo so policisti postavili blokado in tako ustavili vozilo. Ugotovili so, da je za volanom sedel 43-letnik iz okolice Komna, ki je odklonil preizkus alkoholiziranosti.