Gorenjski prometniki so v nedeljo okoli 19. ure na avtocesti v smeri Karavank obravnavali 60-letnega državljana Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji.

Moški, na katerega jih je opozorila voznica, je z avtomobilom vijugal po vozišču, zgrešil izvoz Kranj zahod, nato pa vklopil vse štiri utripalke in se vzvratno zapeljal do njega, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Policisti so voznika ustavili in mu po preizkusu alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,68 mg/l, odredili do 12-urno pridržanje, za več prometnih prekrškov so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo podali tudi obdolžilni predlog.

"Policisti se zahvaljujemo pozorni in odgovorni voznici, ki je prepoznala nevarno ravnanje voznika, se ustrezno odzvala in o tem nemudoma obvestila policijo na številko 113. S svojim odgovornim ravnanjem je morda preprečila prometno nesrečo z najhujšimi posledicami. Takšna ravnanja štejejo!" je za konec dodal Brajič.