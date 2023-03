Vijuganje po cesti, beg, vožnja brez dovoljenja in nagibanje iz vozila

Voznik je skušal s kraja celo pobegniti in ni upošteval ukazov policistov, kljub temu da je bil opozorjen tudi na uporabo prisilnih sredstev, so mu bili policisti primorani na kraju nadeti lisice. Kršitelj si je zaradi neupoštevanja ukazov policistov ter nedostojnega vedenja prislužil plačilni nalog, prav tako bo zoper njega na pristojni oddelek Okrajnega sodišča v Mariboru uveden obdolžilni predlog zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov.

V torek popoldan so bili policisti v popoldanskem času obveščeni o vozniku, ki je med vožnjo po cesti iz smeri Slovenske Bistrice proti Ptuju vozil nezanesljivo oziroma je vijugal. Ko so ga policisti ustavili, jim voznik ni želel izročiti osebnih dokumentov, prav tako ni hotel sodelovati v policijskem postopku in je tudi odklonil preizkus alkoholiziranosti.

Prav tako so policisti na regionalni cesti izven naselja Močna ustavili voznika, ki je vozilo vozil kljub temu, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Hkrati je vozil pod vplivom alkohola, preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,35 m/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so vozilo zasegli in mu izdali plačilni nalog.

Polne roke dela pa so imeli tudi policisti PP Gorišnica, ki so v torek zvečer ustavili voznika, ki je imel v izdihanem zraku 1,04 mg/l alkohola. Zoper voznika je bilo odrejeno policijsko pridržanje ter podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Sopotnica se je nagibala skozi odprto okno

Policisti Policijske postaje Maribor I in Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov pa so, prav tako v torek v večernem času, obravnavali kršitev javnega reda in miru ter kršitev cestnoprometnih predpisov na Mlinski ulici v Mariboru. Sopotnica se je med vožnjo nagibala skozi odprto okno, zaradi česar je bilo vozilo ustavljeno in je bila kontrolirana s strani policistov.

V postopku se je tudi nedostojno vedla do policistov in ni upoštevala zakonitih ukazov, nato pa pričela policiste tudi žaliti, kričati ter zamahovati z rokami. Policisti so jo zato pridržali do streznitve in ji izdali plačilni nalog.

"Glede na to, da mariborski policisti v zadnjem času zaznavamo povečano št. voženj pod vplivom alkohola, vse voznike pozivamo, da naj ne sedejo za volan pod vplivom alkohola," so sporočili iz PU Maribor.