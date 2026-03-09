Poškodovana turna smučarja in obnemogla planinca

Policijska uprava (PU) Nova Gorica je sporočila, da so v nedeljo ob 12.36 prejeli obvestilo, da se je na pobočju Velikega Špičja v občini Bovec poškodovala 43-letna turna smučarka iz osrednje Slovenije.

"Smučarka se je skupaj z drugimi udeleženci udeležila turnega smuka izpod Tumove grape po severozahodnih pobočjih Velikega Špičja. Med smučanjem na nadmorski višini približno 1850 metrov je v desnem zavoju začutila močno bolečino v kolenu leve noge in posledično padla. Ostali udeleženci so ji pomagali sestopiti nekaj deset metrov nižje na varnejše pobočje ter poklicali pomoč, saj ni mogla nadaljevati s turno smuko," so zapisali v PU Nova Gorica.

Na kraju dogodka je posredoval helikopter, združena ekipa ekipa helikopterske nujne pomoči in gorske reševalne zveze (HNMP GRZS) z Brnika pa ji je na kraju nudila prvo pomoč. V intervenciji so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Bovec. Poškodovano turno smučarko so nato z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Tuja krivda je izključena.