Poškodovana turna smučarja in obnemogla planinca

Policijska uprava (PU) Nova Gorica je sporočila, da so v nedeljo ob 12.36 prejeli obvestilo, da se je na pobočju Velikega Špičja v občini Bovec poškodovala 43-letna turna smučarka iz osrednje Slovenije.
"Smučarka se je skupaj z drugimi udeleženci udeležila turnega smuka izpod Tumove grape po severozahodnih pobočjih Velikega Špičja. Med smučanjem na nadmorski višini približno 1850 metrov je v desnem zavoju začutila močno bolečino v kolenu leve noge in posledično padla. Ostali udeleženci so ji pomagali sestopiti nekaj deset metrov nižje na varnejše pobočje ter poklicali pomoč, saj ni mogla nadaljevati s turno smuko," so zapisali v PU Nova Gorica.
Na kraju dogodka je posredoval helikopter, združena ekipa ekipa helikopterske nujne pomoči in gorske reševalne zveze (HNMP GRZS) z Brnika pa ji je na kraju nudila prvo pomoč. V intervenciji so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Bovec. Poškodovano turno smučarko so nato z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Tuja krivda je izključena.
Huje poškodovan 53-letni smučar
Že dan prej, v soboto ob 13.17, pa je Regijski center za obveščanje Nova Gorica prejel obvestilo, da sta med turno smuko med Jalovcem in Velikim Ozebnikom v občini Bovec smučarja naletela na poškodovanega turnega smučarja. Policija je ugotovila, da je 53-letni turni smučar iz osrednje Slovenije med turnim smučanjem iz Jalovca spregledal luknjo, zaradi česar je padel in se predvidoma huje poškodoval. Utrpel je poškodbo glave.
"Posredovala je dežurna ekipa GRS Brnik in posadka helikopterja Letalske policijske enote, ki so 53-letnega poškodovanca oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Za morebitno dodatno pomoč so bili v naselju Log pod Mangartom aktivirani tudi reševalci GRS Bovec. Policisti so tujo krivdo izključili," so sporočili.
Zaradi izčrpanosti obnemogla planinca
V soboto ob 15.30 pa je bila Policija obveščena o obnemoglih tujih planincih pod Krnom. Italijanska planinca, stara 23 in 28 let, sta se iz Drežnice vzpenjala na Krn po zelo zahtevni planinski poti – Poti Silva Korena. Med vzponom proti 2244 metrov visokem Krnu v osrčju Julijskih Alp je mlajši 23-letni planinec zaradi izčrpanosti večkrat izgubil zavest, zato sta na pomoč poklicala gorske reševalce.
Na kraj dogodka je bila napotena dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s helikopterjem Letalske policijske enote. "Oba planinca so s pomočjo vitla dvignili s stene v helikopter in ju prepeljali v dolino, kjer so ju prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin. V Drežnici so bili v pripravljenosti tudi gorski reševalci GRS Tolmin, ki so planinca v steni tudi locirali in bili pripravljeni pomagati pri reševanju," so zapisali novogoriški policisti.
