Vikend v znamenju vlomov: samo na območju Ljubljane 13 'obiskov' nepridipravov

V hišo so vlomili tudi v Domžalah in tudi od tam so odnesli nakit. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Na Brezovici so nepridipravi vlomili v hišo iz katere so ukradli nakit, gotovino in prenosna računalnika. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Tudi mariborski policisti so obravnavali 17 kaznivih dejanj, med katerimi prevladujejo tatvine in vlomi. Prav slednji se je očitno najbolj 'izplačal' nepridipravu, ki je v Slovenski Bistrici iz trgovine 'odnesel' za 20.000 evrov mobilnih telefonov.

Vlomilci so 'obiskali' tudi hišo v Ivančni Gorici, od koder so odnesli gotovino in nakit. Škoda znaša okoli 2500 evrov.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, so v Medvodah vlomili v novogradnjo, od koder so ukradli orodje. Škoda znaša nekaj tisoč evrov.

V Mostah je bilo vlomljeno v stanovanje, od koder so odnesli starinske medalje. Škoda znaša okoli 1000 evrov. Nepridipravi so prav tako v Mostah vlomili v klet in ukradli kolo in vrtalni stroj. Škoda znaša okoli 500 evrov.

Na območju Hrastnika je bilo vlomljeno v vikend, ukradli so motorno žago. Škoda znaša okoli 200 evrov.

Za Bežigradom so vlomili v klet in ukradli smučarsko opremo in sesalec. Škoda znaša okoli 2500 evrov. Tam so vlomili tudi v skladišče, od koder so ukradli električno orodje. Škoda znaša okoli 1500 evrov.

V Šiški je bilo vlomljeno v dve kleti, od koder so ukradli kolo znamke Specialized. Škoda znaša okoli 1000 tisoč evrov. Prav tako so v tem predelu Ljubljane vlomili v prostore podjetja in odnesli več orodja v skupni vrednosti nekaj tisoč evrov. V Šiški so vlomili tudi v trgovino in ukradli za okoli 1000 evrov tobačnih izdelkov. Nepridipravi so tam 'obiskali' tudi skladišče lokala in odnesli za okoli 300 evrov alkoholnih pijač.