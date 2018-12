Pijani kolesar, ki je udaril voznika, da je ta okrvavljen obležal na tleh, za pol leta v zapor

Pospešen kazenski postopek oz. "fast track" metoda je postopek, po kateri lahko sodišče ob pripravljenosti obdolženca, tožilca in odvetnika primer sklene v 48 urah od pridržanja osumljenca.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je ta z osebnim avtomobilom peljal skozi naselje, nakar je na vozišču opazil vinjenega moškega, ki je v roki potiskal kolo. Ker je moški vijugal po celotnem vozišču in krilil z rokami, ga je voznik opozoril na varnost, kolesar pa je začel nanj kričati in ga žaliti.

Voznik je nato izstopil iz vozila, da bi vinjenega moškega zaradi varnosti pospremil z vozišča, ta pa ga je pri tem udaril v predel nosu, zaradi česar je moški padel na vozišče in obležal.

Kolesar se je po dogodku najprej zapeljal v smeri naselja Markišavci, nato pa se vrnil do voznika.

Napadalec je po navedbah policije večkratni povratnik nasilnih kaznivih dejanj in prekrškov. V letošnjem letu je bil zaradi kršitev javnega reda in miru zaradi nasilja obravnavan 21-krat.

Zaradi ponovitvene nevarnosti pred preiskovalnega sodnika

Zaradi ponovitve nevarnosti in zbiranja obvestil so ga policisti pridržali. Po končanem postopku so ga nato privedli pred preiskovalnega sodnika, nato pa je bil na podlagi pospešenega kazenskega postopka obsojen na pol leta zapora.

Pospešen kazenski postopek oz. "fast track" metoda je postopek, po kateri lahko sodišče ob pripravljenosti obdolženca, tožilca in odvetnika primer sklene v 48 urah od pridržanja osumljenca.