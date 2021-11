Višje sodišče Korošcu potrdilo zaporno kazen zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče

Sodba Janu Korošcu, ki je na križišču Dunajske ceste in Vilharjeve ulice v Ljubljani do smrti povozi dva pešca, je dve leti in pol po nesreči postala pravnomočna. Obsojen je bil na sedem let in osem mesecev zapora, po prestani zaporni kazni pa še dve leti ne bo smel voziti, poroča Dnevnik.

Spomnimo. Korošec je 8. marca 2019 v nočnem času trčil v moška, stara 53 in 64 let, ki sta po prehodu za pešce pri zeleni na semaforju prečkala cesto. Oba sta zaradi hudih poškodb umrla. Po Dunajski cesti, kjer je omejitev 60 km/h je pripeljal s hitrostjo med 85 in 94 km/h, pred prehodom za pešce pa ni zaviral. Prav tako se ni ustavil in nudil pomoči ponesrečencema, ampak je vožnjo nadaljeval, vmes trčil v drog javne razsvetljave in peljal dalje. V času prometne nesreče je imel Korošec v krvi 2,1 promila alkohola, pa tudi različne prepovedane snovi. Zaradi tega je bil v času nesreče neprišteven, a ker se je sam spravil v takšno stanje, mu je mogoče očitati krivdo, še piše Dnevnik.

Korošec je bil januarja lani že obsojen na enako kazen, a je višje sodišče novembra lani sodbo razveljavilo. V ponovljenem sojenju ga je ljubljansko okrožno sodišče aprila letos znova obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora, ki jo je višje sodišče tokrat potrdilo.

Zagovornik Korošca Benjamin Peternelj je ocenil, da "zaradi posledic dejanja, torej dveh mrtvih, sodišče druge stopnje ni zmoglo pravilne in zakonite presoje". "V poštev pa pride zgolj oprostilna sodba. Na vrhovno sodišče bom vložil zahtevo za varstvo zakonitosti," je napovedal. Osrednji del njegove pritožbe se je sicer nanašal na zaključek sodišča prve stopnje, da je bila, še preden se je obtoženi spravil v neprištevnost, za kaznivi dejanji podana njegova krivda. Korošec je trdil, da ni imel namena voziti pod vplivom alkohola in drog in da tega ni nikoli počel, sodniki pa mu ne verjamejo, saj njegova sporočila SMS kažejo, da je to v preteklosti že počel, še piše Dnevnik.