Višje sodišče o pritožbi zoper sodbo glede nezakonitih klicnih centrov

Na izrečeno prvostopenjsko sodbo sta se pritožili tako obramba kot specializirano državno tožilstvo. Slednje je namreč v prepričanju, da je krivda obdolženim nedvoumno dokazana, predlagala, naj tujce in Allena Cveka obsodi na osem let in pol zapora, Tomislava Cveka pa na osem mesecev nižjo kazen.

Peterica je bila na mariborskem okrožnem sodišču spoznana za krive trgovine z ljudmi. Dobri dve leti po njihovem razkrinkanju je bil prvoobtoženi Allen Cvek obsojen na štiri leta zapora, njegov brat Tomislav ter Tajvanci Chen Wei Chung , Tzu Hsiang Hsu in Peng Syuan Hong pa so dobili vsak po dva meseca nižjo kazen.

"Prav tako tudi samo kaznivo dejanje kot tako ne izpolnjuje elementov trgovine z ljudmi, pač pa bi lahko kvečjemu šlo za izvrševanje goljufije. Tujci, ki so prihajali v Slovenijo, zagotovo niso bili žrtve trgovine z ljudmi, pač pa so dobro vedeli zakaj so prihajali, in so to počeli zavestno, saj so se nekateri tudi vračali," je dejal Lovrec, ki zato skupaj z ostalimi zagovorniki višjim sodnikom predlaga oprostilno sodbo.

Kot je pred današnjo obravnavo povedal Cvekov zagovornik Janez Lovrec , obramba izpodbija tako dejansko stanje kot tudi procesne kršitve v postopku. V pritožbi zatrjujejo, da Cvek sploh ni vedel, kaj se v hiši, kjer naj bi bil klicni center, dogajalo, to pa po mnenju Lovreca pomeni, da sploh ne more biti podan naklep za izvršitev očitanega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.

Žrtve so zaklenili v klicne centre, jim omejili svobodo gibanja, odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih z različnimi navodili, zahtevami in grožnjami prisilili, da so po navodilih vodje posameznega centra izvrševale kazniva dejanja goljufije.

Vsem obtožnica očita, da naj bi od novembra 2015 do prijetja na različnih lokacijah po Sloveniji in v Zagrebu vzpostavili nezakonite klicne centre, v katere so zaprli najmanj 63 Tajvancev. Ti naj bi bili prisiljeni vzpostavljati telefonske stike z Azijci in jih napeljevati v nakazila denarja, češ da so na njihovih mobilnih telefonih odkrili nezakonite vsebine.

Sodni senat okrožnega sodišča je peterico spoznal za krive trgovine z ljudmi v hudodelski združbi, čeprav je obramba poskušala prepričati sodišče, da je šlo kvečjemu za kaznivo dejanje goljufije. Po mnenju sodišča se je združba res okoriščala z denarjem iz goljufij, a je za to izrabljala druge ljudi, ki niso bili člani te združbe. Te naj bi novačili z oglasi za delo in obljubami dobrega zaslužka, za goljufanje pa so izvedeli šele po prihodu v Evropo. Takrat so jim tudi odvzeli dokumente in mobilne telefone, jim omejevali gibanje in z njihovim delom služili, je presodilo sodišče. Po navedbah SDT so nezakonito zaslužili najmanj 370.000 evrov.

Primer je bil diplomatsko občutljiv zaradi odnosa med Tajvanom in Kitajsko. Slednja je Tajvance, ki so bili v Sloveniji označeni za žrtve trgovine z ljudmi, takoj po kriminalistični akciji v klicnih centrih označila za kriminalce in goljufe ter zahtevala njihovo izročitev.