Višje sodišče potrdilo 20 let zapora za umor na Kettejevi v Mariboru

Obsojeni, sicer star 75 let, bo dolgo zaporno kazen moral prestajati, ker je na svojem domu do smrti zabodel 45-letnega Zdravka Nadiževca. Šlo je za znanca, s katerim sta skupaj zbirala staro železo in naj bi ga sosedje večkrat videvali pri Juriču.

Ta je bil prvič na mariborskem sodišču na 20 let zapora obsojen že aprila lani, a so višji sodniki takrat na pritožbo obrambe, ki jo je prevzela odvetnica Tanja Kompara, sklenili, da izrek sodbe ni bil razumljiv, zato so sojenje razveljavili.

Jurič je tako na prvem kot ponovljenem sojenju ves čas zanikal krivdo, skupaj z odvetnico sta skušala zamajati obtožbe tožilke Aleksandre Kolaričin vnesti dvom tudi na način, da bi Nadiževca lahko zabodel celo nekdo tretji.

Obramba je sicer menila najmanj to, da Jurič dejanja ni storil na zahrbten način, še več, da je v najslabšem primeru šlo za povzročitev hude telesne poškodbe na mah.

V pritožbi je senatu, ki mu je predsedovala sodnica Barbara Nerat, očitala več različnih kršitev, od tega, da sodišče ni imenovalo novega patologa in izvedenca forenzične stroke, prav tako ni zaslišalo kriminalistov, ki so preučevali sledi na kraju zločina, potem ko izvedenka Nacionalnega forenzičnega laboratorija ni mogla določiti niti izvora niti starosti krvi.

Kaj se je decembra predlani dogajalo v stanovanju obtoženega, ni videl nihče. Priče, ki so jih zaslišali na sojenju, so slišale vpitje, to je pa bilo tudi vse. Kaj je bil vzrok prepira, ni znano, domnevno je šlo za denar. Pokojnega je na dvorišču našla soseda, nekateri so tudi videli Juriča, da ga je odvlekel tja.