Višje sodišče potrdilo sodbo Luki Vlaoviću

Osumljeni Luka Vlaović je imel lani oktobra določen stik s hčerko, a je ob dogovorjeni uri ni vrnil. Ko ga je nekdanja partnerica poklicala, da prihaja ponjo, naj bi ji rekel, naj pride v stanovanje, ker s hčerko pečeta krofe. Ob prihodu je bivši partnerici in deklici po navedbah tožilstva ponudil krofe, v katerih so bila zdrobljena pomirjevala.

Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni. Po dogodku so na policiji navedli, da so takrat 32-letnika v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja z znaki nasilja, tudi poskusa umora. Obe oškodovanki so do pridržanja osumljenega ustrezno varovali.

Po poročanju časnikov – o tem danes pišejo Delo, Dnevnik, Večer in Slovenske novice – so višji sodniki vse pritožbe Vlaovićevega odvetnika Dušana Tanka in odvetnika Žiga Podobnika, prav tako pa Vlaovića, zavrnili in sledili predlogu tožilstva, naj se prvostopenjska sodba potrdi in z njo kazen na 23 let zapora. Na višino kazni, izrečeno že na prvi stopnji, je vplivalo tudi dejstvo, da je bil Vlaović v preteklosti že pravnomočno obsojen zaradi krvnega delikta.