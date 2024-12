Višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo za posilstvo 15-letnice

"Drugostopenjsko sodišče je drugače interpretiralo dokaze kot prvostopenjsko in mu je naložilo, naj vse dokaze ponovno izvede in po potrebi dopolni dokazni postopek. Nato naj okrožno sodišče na novo ovrednoti vsa dejstva in okoliščine ter svojo odločitev prepričljivo obrazloži," je za Dnevnik in Večer povedal odvetnik Žiga Klun, ki zastopa enega od obtoženih. Zakaj je višje sodišče sodbo razveljavilo, javno ni znano. Novemu sodnemu senatu bo po poročanju Dnevnika predsedovala okrožna sodnica Vesna Rom.

Tožilstvo peterico obtožuje posilstva mladoletnega dekleta. Prvi štirje obtoženi so bili v času kaznivega dejanja marca 2020 stari od 19 do 22 let, eden pa še ni dopolnil 18 let. Sojenje na ljubljanskem okrožnem sodišču se je maja 2023 končalo z izrekom oprostilne sodbe, zaradi varstva osebnega življenja mladoletnih oškodovank pa je bilo zaprto za javnost, še poročata časnika.

Enega od peterice je tožilstvo obtožilo še kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter dveh kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva na škodo druge, prav tako mladoletne oškodovanke. Okrožno sodišče je obtoženega oprostilo spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, tožilstvo pa se na to sodbo ni pritožilo.

Moškega je okrožno sodišče spoznalo za krivega enega kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, sodbo pa je potrdilo tudi višje sodišče. Za to je dobil enoletno zaporno kazen, ki je s potrditvijo na višjem sodišču postala pravnomočna. A kazen je že prestal, ko je bil v priporu, še piše Dnevnik.

Peterica naj bi se marca 2020 spravila na 15-letno dekle, s katero se je eden od njih spoprijateljil prek družbenega omrežja. Kasneje sta se dogovorila za srečanje. Skupaj z dvema neznancema naj bi jo eden od obtoženih z avtomobilom odpeljal na kraj, kjer naj bi mladoletnico več oseb posililo. Eden izmed peterice naj bi posilstvo snemal in posnetek objavil na aplikaciji Snapchat.