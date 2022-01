Višje sodišče razveljavilo sodbo za Kamničana, ki je hranil fotografije golih otrok

Kamničan se je moral na sodišču zagovarjati zaradi očitanega kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva mladoletnih oseb. Maja lani je dejanje priznal in bil obsojen na leto in pol zapora. Sodišče ga je takrat izpustilo iz pripora, a sodba ni postala pravnomočna, poroča Večer.

Obramba se je zoper prvostopenjsko odločitev pritožila in zatrjevala, da obtoženi, ki ima lažjo duševno motnjo, sploh ni razumel, kaj mu očitajo in je krivdo priznal samo zato, da so ga izpustili iz pripora. Višje sodišče je po poročanju Večera ugodilo pritožbi in primer vrnilo na prvo stopnjo, kjer morajo najprej ugotoviti, ali obdolženi razume očitano v obtožbi.

Kamničanu tožilstvo očita, da je avgusta 2020 na svojem profilu na Instagramu širil sedem fotografij golih ali zelo pomanjkljivo oblečenih deklic, starih od enega do 12 let. Poleg tega so policisti septembra 2020 ob hišni preiskavi na njegovem mobilnem telefonu in prenosnem računalniku našli skoraj 2400 fotografij pomanjkljivo oblečenih ali golih otrok in nekaj več kot tisoč fotografij spolno zlorabljenih deklic, starih od pet do deset let, ki so jih zlorabljale odrasle osebe.