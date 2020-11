Višje sodišče razveljavilo sodbo za umor Bovčana

Maja je sodnica novogoriškega okrožnega sodišča Darinka Kogoj Jasminu Suljiću prisodila 18-letno zaporno kazen za umor. Z enajstimi vbodi z vojaškim nožem naj bi po navedbah tožilstva 2. oktobra lani vzel življenje domačinu iz Bovca.

Na sodbo so se pritožili tožilstvo, Suljić ter obtoženčevi zagovornica in sestra. Obtoženec je navajal, da je kaznivo dejanje storil v samoobrambi in da je sodišče napačno upoštevalo mnenje izvedenke psihiatrične stroke.

Tožilstvo se je pritožilo zaradi kazenske sankcije in predlagalo, naj mu višji sodniki izrečejo 25 let zapora. Obtoženčevi sestri Aldiani Ališkanović se je zdelo neverjetno, da v bratovi krvi niso našli sledi amfetamina, poudarila pa je, da bi moralo sodišče upoštevati njegove poškodbe glave iz preteklosti.

Zagovornica pa je predlagala razveljavitev sodbe in ponovno sojenje.

Koprski višji sodniki so zdaj odločili, da so pritožbe obtoženca, njegove zagovornice in sestre utemeljene, zato so jim ugodili in sodbo novogoriškega sodišča razveljavili.

Suljiću, kuharju iz BiH, bodo zdaj znova sodili, pri tem pa po navodilu višjih sodnikov izvedli še dodatne dokaze. Okrožno sodišče bo moralo postaviti izvedenca nevrološke stroke, ki bo preveril, kako so obtoženčeve poškodbe glave vplivale na njegovo vedenje in dojemanje v času kaznivega dejanja, še navajata časnika.