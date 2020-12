Višje sodišče Tomiću znižalo kazen s 17 let in pol na devet let

A odločitev višjega sodišča ne pomeni, da ne bodo nadaljevali poti z izrednimi pravnimi sredstvi, tako na vrhovnem kot, po potrebi, tudi na ustavnem sodišču. Donko namreč meni, da je v tem konkretnem primeru moč dokazati, da obdolženi ni kriv oziroma mu ni moč dokazati krivde, pri čemer se poleg elementov silobrana definitivno pojavlja vprašanje njegove prištevnosti v samem času dejanja, pri čemer je bil afekt, torej stanje močne smrtne prestrašenosti, ugotovljen že z izvedencema klinične psihologije in klinične psihiatrije tekom postopka na prvi stopnji, ki sta bila privedena kot izvedenca. Njuno izvedeniško mnenje je tudi podkrepljeno in poglobljeno z izvedeniškim mnenjem, ki ga je Donko sam pridobil od strokovnjaka, tudi sodno zapriseženega psihiatra, dr. Mateja Kravosa, ki je poleg afekta ugotovil, da je bil obtoženec v času ravnanja v stanju, ki je ekvivalentno bistveno zmanjšani prištevnosti.

Višje sodišče v Mariboru je odločilo o pritožbi obeh zagovornikov Janka Tomića za uboj in tri poskuse uboja maja 2018 v Krčevini pri Ptuju. Pritožbi je delno ugodilo in znižalo kazensko sankcijo s 17 let in šest mesecev zapora na skupno devet let zapora, je povedal eden izmed Tomićevih zagovornikov Damijan Donko in pojasnil, da je sodišče skoraj razpolovilo višino kazni, ki je bila izrečena na prvi stopnji, kar si šteje kot vsaj delni uspeh v tej pravdi. Po njegovem mnenju je odločitev tudi pokazatelj tega, da je bila celotna kaznovalna politika in sojenje samo na prvi stopnji nepošteno in da odločitev sodišča prve stopnje ni bila zakonita in pravilna.

Ne glede na zaključke in ugotovitve sodišča druge stopnje, s katerimi se Donko sicer delno strinja, pa meni, da bi bilo treba v večji meri upoštevati dejstvo, da so obdolženca v takšno stanje zavesti, ki je bila nedvomno zožena in usmerjena v obrambo sina, spravili prav napadalci s svojim brezobzirnim napadom, ki je bil nedvomno organiziran sredi noči s hladnim orožjem. Vse to po mnenju zagovornika narekuje, da se obdolženega ne bi smelo, v kolikor bi se sploh lahko ugotavljala njegova voljna in zavestna komponenta naklepa, ki ga pa po mnenju obrambe ni moč dokazati in skazati na podlagi izvedenega dokaznega postopka, še dodatno kaznovati oziroma se obramba zavzema, da se mora kazen v celoti odpustiti.

"Dokazni postopek na prvi stopnji nikakor ni bil izveden pošteno, več dokaznih predlogov obrambe je bilo neutemeljeno zavrnjenih, med drugim rekonstrukcija kot tudi postavitev izvedenca okulista, ki sta po mnenju obrambe ključna dokaza, da obtoženi ni vedel, koliko je napadalcev in jih sploh ni videl, kaj šele, da bi za njimi usmerjeno streljal, kot mu to očita obtožba in kot takšne obtožbene teze povzema v sodbi tako sodišče prve kot druge stopnje," pojasnjuje Donko. Po mnenju obrambe tega ni moč dokazati, ko rekonstrukcija ni bila opravljena in ko izvedenec okulist ni podal izvedeniškega mnenja, kljub zatrjevani kratkovidnosti obdolženega in streljanja sredi noči na slepo, in bi torej definitivno o dvomu obdolženega, slednjega morali oprostiti ali pa mu vsaj kazen odpustiti.

"Zavzemali se bomo, da nadaljujemo pot z izrednimi pravnimi sredstvi kar se tega tiče, nedvomno pa pozdravljam odločitev višjega sodišča v tem delu, ko so skoraj razpolovili kazen, kar je nedvomno pokazatelj, da je bilo pred sodiščem prve stopnje sojenje nepošteno in v večji meri kršena pravica do obrambe," poudarja Donko.