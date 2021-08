Višji sodniki Abramovu znižali kazen zaradi goljufije

Abramovu je sodnica Lidia Kralj na žalskem okrajnem sodišču lani zaradi goljufije na račun staršev umrle Sare Veber izrekla kazen leto in štiri mesecev zapora. Po neuradnih podatkih časnika Večer so višji sodniki sicer potrdili prvostopenjsko presojo, da je zakrivil očitano goljufijo, a mu kazen znižali za štiri mesece.

Odvetnik Abramova Mitja Pavčič, ki sodbe še ni prejel, se je na prvostopenjsko sodbo pritožil zaradi po njegovem nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, zaradi kršitev pravic do obrambe in zaradi višine kazenske sankcije. Sodeč po sodbi, so višji sodniki njegovi pritožbi delno ugodili, ugotavlja časnik.

Sodnica je sicer na prvi stopnji odločila, da je bila Abramovu krivda dokazana in ga zaradi goljufije, s katero je za 15.300 evrov oškodoval zakonca Nado in Rudija Vebra, obsodila na leto in štiri meseca zapora. Zgodba sega v september 2014. Takrat je Nada Veber najela bančni kredit, za kar jo je prosil Abramov, ker naj bi potreboval denar za nakup vozila.