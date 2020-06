Višji sodniki potrdili kazen za dvojni umor v Krkavčah

Matića je prvostopenjsko sodišče novembra lani spoznalo za krivega umora starejšega para v Krkavčah, ki se je zgodil avgusta 2018. Kot je tedaj pojasnil sodnik Glavina, je Matić dejanje storil iz koristoljubja in drugih nizkotnih vzgibov, umora pa je izvršil brutalno in hladnokrvno. Matiću je prisodil po 25 let zapora za vsako kaznivo dejanje, nato pa izrekel enotno kazen 30 let zapora.

Policija je 83-letnega moškega našla mrtvega, 75-letnica pa je umrla kasneje v bolnišnici. Tragediji so botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem. Žrtvi sta bila svak in polsestra osumljenca. Matić je v zagovoru zavrnil krivdo in pojasnil, da je ravnal v samoobrambi.