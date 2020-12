Policija obravnava grožnje, ki so jih na dom prejeli vladni svetovalci za covid-19

Vladni svetovalci za covid-19 so na dom prejeli pisma z grožnjami zoper njihovo varnost in življenje, je sporočila policija. Pisma so kriminalisti zasegli, sprejeli so tudi ukrepe za zagotovitev varnosti ogroženih oseb. Razumemo, da se posledice epidemije kažejo na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja, a nesprejemljivo je, da so osebe ustrahovane zaradi njihovega dela, dodaja policija.

Da so grozilna pisma tudi za zdravnike skorajda postala del vsakdana, sta pred dnevi opozorila tudi direktor klinike Golnik Aleš Rozman in vodja skupine za covid-19 Bojana Beović.

Kriminalisti so danes prejeli več prijav zaradi groženj vladnim svetovalcem za covid-19. Iz pisem, ki so jih oškodovanci prejeli na dom, izhajajo grožnje zoper njihovo varnost in življenje, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Kriminalisti so pisma zasegli, predkazenski postopek že poteka. Ob tem policija sporoča, da vsako grožnjo obravnavajo resno in prioritetno, prav tako so že sprejeli tudi določene ukrepe za zagotovitev varnosti oškodovancev. Podrobnosti ukrepov pa zaradi varnosti oseb ne morejo razkriti.

icon-expand Epidemija je povzročila tudi krizo v družbenem življenju, a nesprejemljivo je, da so osebe ustrahovane zaradi njihovega dela. FOTO: Dreamstime

"Razumemo, da se posledice epidemije covida-19 kažejo na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja, a taka eksplicitna dejanja bistveno presegajo nivo javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Nesprejemljivo je, da so oškodovane osebe ustrahovane zaradi njihovega dela in da se jim grozi z napadom na njihovo varnost in življenje, zato bo policija vsak tak primer obravnavala z vso resnostjo," dodajajo.

Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje, telo, prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali pa da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. Če je tako dejanje storjeno proti dvema ali več osebam, pa storilcu grozi denarna kazen in do enega leta zapora. V kolikor bi storilec grožnjo uresničil, bi policija preiskavo vodila v smeri drugih kaznivih dejanj zoper življenje in telo.