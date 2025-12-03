Vlak povozil bika, ki je zašel na progo

Pretrgal je žičnato ograjo ob bližnjem pašniku in odtaval na progo. (slika je simbolična)

Koprski policisti so bili ob 10.19 obveščeni, da je potniški vlak na železniški progi med Pivko in Ilirsko Bistrico povozil bika. Ugotovili so, da je mlajši bik iz neznanega razloga pretrgal žičnato ograjo okoli bližnjega pašnika, ki je bil varovan z električnim pastirjem ter odtaval na železniško progo, so sporočili s PU Koper.

Na vlaku materialna škoda ni nastala – tudi zato, ker je bil bik manjše rasti –, prav tako policisti z zbiranjem obvestil niso ugotovili znakov kaznivega dejanja ali prekrška.