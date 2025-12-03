Svetli način
Črna kronika

Vlak povozil bika, ki je zašel na progo

03. 12. 2025 11.07

Ne.M.
14

Nesrečen dogodek se je zgodil med Pivko in Ilirsko Bistrico. Mlajši bik je pobegnil z varovanega pašnika in zašel na železniško progo, vanj pa je trčil vlak. Materialne škode na vlaku ni bilo, je pa bik ob tem poginil.

Pretrgal je žičnato ograjo ob bližnjem pašniku in odtaval na progo. (slika je simbolična)
Pretrgal je žičnato ograjo ob bližnjem pašniku in odtaval na progo. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Koprski policisti so bili ob 10.19 obveščeni, da je potniški vlak na železniški progi med Pivko in Ilirsko Bistrico povozil bika. Ugotovili so, da je mlajši bik iz neznanega razloga pretrgal žičnato ograjo okoli bližnjega pašnika, ki je bil varovan z električnim pastirjem ter odtaval na železniško progo, so sporočili s PU Koper.

Na vlaku materialna škoda ni nastala – tudi zato, ker je bil bik manjše rasti –, prav tako policisti z zbiranjem obvestil niso ugotovili znakov kaznivega dejanja ali prekrška.

_endrug
03. 12. 2025 12.28
Ta je pa res bik, da se ni umaknil.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
03. 12. 2025 12.24
+3
na dolenskem so avtohtoni povozili 2 konja in ovco pa niste nič pisali o tem.
ODGOVORI
3 0
lipov list
03. 12. 2025 12.24
+1
pri hizrosti vlakov pri nas prav čudno da ni imel časa se umaknit
ODGOVORI
1 0
Buky
03. 12. 2025 12.21
-2
Upam da sz tozijo lastnika bika!
ODGOVORI
0 2
Aijn Prenn
03. 12. 2025 12.18
-1
Je bil avtohtone pasme al kakšne bolj eksotične?? ;-))
ODGOVORI
1 2
brezveze13
03. 12. 2025 12.13
-1
bilo bi dobro da SŽ da biku zavarovalniški kupon
ODGOVORI
2 3
JAZsemTI
03. 12. 2025 12.08
+3
Letos imajo SŽ veliko opravka z biki in teleti🤔
ODGOVORI
4 1
Tor1961
03. 12. 2025 11.58
-3
Na tem odseku proge bi lahko priredili gala večerjo za kompleten parlament🤔🤣
ODGOVORI
1 4
frenk7
03. 12. 2025 12.06
-1
.... opozicija bi vse požrla.
ODGOVORI
2 3
Rožle Patriot
03. 12. 2025 11.56
-2
Vse kaže da gre za samomor .. že pri teh letih .. !
ODGOVORI
5 7
Lujzek Biber
03. 12. 2025 11.55
-5
Z živalmi se dela kot svinja z mehom. Nobenega ne briga . Samo denar.
ODGOVORI
4 9
Prototip
03. 12. 2025 11.53
+4
Policaji bodo z veseljem izdali plačilni nalog....
ODGOVORI
6 2
Lujzek Biber
03. 12. 2025 11.56
+2
Po tvojem mu pripada še odškodnina?
ODGOVORI
3 1
Darko32
03. 12. 2025 12.13
-1
Prototip Seveda po liniji najmnjšega odpora bi vsi delali. SOčasno pa vidimo, da vlaki niso varno prevozno sredstvo. Vsak bik ali medved lahko ogrozi potnike. Tukaj bi morali narediti na železnici varovanje za vlake in ne po kaubojsko se prevažati sem ter tja. Žal je še vedno BALKANSKA in komunistična miselnost tudi na železnici. On je imel svojo parcelo zagrajeno. Če pa bi postavljal kakšo večjo ograjo pa bi mu nagajali vsi okrog in seveda na prvem mestu Železnica. Zato je opravičen do odškodnine v celoti.
ODGOVORI
0 1
