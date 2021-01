Vlak povozil mladoletnico, ki se je s prijateljico fotografirala na tirih

V torek ob 15.10 so bili mariborski policisti obveščeni, da je na železniški postaji Tezno v Mariboru vlak trčil v neznano žensko.

Kriminalisti so ugotovili, da sta se v tistem času dve mladoletnici fotografirali med tiri. Strojevodja potniškega vlaka ICS, ki vozi med Ljubljano in Mariborom, ki se jima je približeval z veliko hitrostjo, ju je pričel opozarjati z zvočnimi signali, vendar sta pred vlakom zadnji trenutek odskočili vsaka v svojo stran. Kljub temu je vlak v eno od njiju trčil.

Njene poškodbe so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrla. Drugo so reševalci zaradi hudega šoka odpeljali v UKC Maribor.

Ogled kraja dogodka so pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Mariboru in v navzočnosti dežurne državne tožilke Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru opravili mariborski kriminalisti.

Ti nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo. Po do sedaj zbranih obvestilih sta sum storitve kaznivega dejanja in sum na samomor izključena, so sporočili s PU Maribor.