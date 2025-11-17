Svetli način
Črna kronika

Vlak v Celju trčil v kovinsko jedilniško garnituro, nastavljeno na tire

Celje / Žalec, 17. 11. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 17 minutami

Ti.Š.
77

V Celju je vlak trčil v kovinsko jedilniško garnituro in vejevje, nastavljeno na železniške tire. Škodo na vlaku še ocenjujejo, je pa ta še lahko peljal do naslednje postaje. Od Žalca najprej so za potnike pri Slovenskih železnicah vzpostavili nadomestni avtobusni prevoz. V teku je kriminalistična preiskava dogodka.

Okoli 5. ure se je na železniški progi v Celju zgodila nesreča. Kot so za 24ur.com pojasnili na Slovenskih železnicah, je vlak trčil v jedilniško garnituro, ki jo je nekdo namerno nastavil na tire. "Vlak je sicer še lahko peljal do naslednje postaje (Žalca). Od tam naprej pa smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so sporočili.

Zaradi odpravljanja posledic vandalizma, so v železniškem prometu na relaciji Celje–Velenje zjutraj nastajale zamude. Dežurne ekipe Slovenskih železnic so posledice na infrastrukturi že odpravile, promet pa je stekel normalno, so sporočili okoli 8. ure.

Na terenu so bili tudi kriminalisti, preiskava je potekala do 7. ure. "Nekaj pred 5. uro zjutraj smo bili obveščeni, da je neznani storilec na železniške tire pred nivojskim prehodom na Ljubljanski cesti v Celju, nastavil kovinske stole in vejevje. Vlak je po trčenju odpeljal naprej v smeri proti Žalcu. Vlakovna kompozicija ni bila poškodovana, prav tako v dogodku ni bil poškodovan nihče od potnikov. V omenjenem primeru zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom," so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

So si pa kriminalisti – tako na Slovenskih železnicah – nato ogledali tudi vlak. "Škodo še ocenjujemo," nam je dejal predstavnik za odnose z javnostmi podjetja. "A ne glede na to, gre za zavržno dejanje, ki je v nevarnost spravilo tako potnike, naše zaposlene, kot tudi druge udeležence v prometu. Dejanje, ki je prešlo meje objestnostni – pravzaprav gre za namerno povzročitev škode, ostro obsojamo," so še poudarili.

železnica vlak nesreča tiri vrtna garnitura
Poleg mlina v Beltincih ogenj uničil tudi trgovino, prva ocena škode do pol milijona evrov

21-letni Mariborčan priznal: večje količine droge na sever Evrope peljala dvakrat

Nesreče na železnicah: vandalizem ali naklepna dejanja?

Zaradi iztirjenja vlaka več kot milijon evrov škode: 'Gre za sabotaže'

Vlaka bi skoraj trčila: na Bledu preprečili tragedijo

jank
17. 11. 2025 12.04
+1
To je nekdo, ki živi v bližini dogodka in ki dobro pozna teren.
ODGOVORI
1 0
Darko32
17. 11. 2025 12.00
+4
Ko beremo takšne ali druačna poročila je več kot jasno, d atukaj ne gre za vandalzem ampk za sistematične napade na infrastrukturo iz strani nasprotnikov SAMOSTOJNI SLOVENIJI. Zato bi morali preveriti vse, kateri so okrog mesta dogodka. Tukaj nebi rekel, da to delajo migranti ampak BALKANCI.
ODGOVORI
4 0
brezveze13
17. 11. 2025 12.00
+1
ti nastavljalci smeti na progo so preveč gledali roparske filme in napade na diližanse, danes se to ne prevaža več po vlakih
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
17. 11. 2025 12.00
+0
dušan mes je največja železniška nesreča. tako kot milan kučan, največja gospodarska nesreča v sloveniji, po 2svv. golo dejstvo. zaradi takih ste na minimalcu. zaradi takih nimate denarja da bi si kupovali neumnosti. najjače orodje v rokah milana kulana je ... saj veste janez janša. golo dejstvo.
ODGOVORI
2 2
Uporabnik1812060
17. 11. 2025 11.56
+3
To preprosto ni več hec, ne samo, da nastane ob takih objestnostih velika materialna škoda, ki jo na koncu plačamo tako ali drugače vsi delovni ljudje, ampak ima lahko tudi večje posledice. Ob neugodnem terenu bi lahko vlak iztiril, se prevrnil in ja, posledice bi bili lahko dosti bolj zoprne.
ODGOVORI
3 0
Darko32
17. 11. 2025 12.04
Saj tukaj je drugi problm in to je recimo prevoz kakšnea tovora in takšna ovira povzroči iztirjnje. Pa zradira vse hiše okrog in pomori veliko ljudi. Očitno je tem cilj ta. Torej re za teroristično dejavnost, katero je potrebno vključiti vojsko in z dolgocevnim orožjem storilce iskat. Pred zid in jim dati možnost, da za kazen kamenje v kamnolomu PIREŠCA prenašajo na kamione, kateri bodo potem odpeljali.
ODGOVORI
0 0
Senzor
17. 11. 2025 11.54
+2
Včeraj na Planet TV, Ura moči z Luko Svetina, ki je imel intervju z madžarskim zunanjim ministrom. Oglejte si, kaj je izjavil minister glede EU in njenega zblojenega vodenja, vse je žalostna resnica.
ODGOVORI
3 1
hojladri123
17. 11. 2025 11.59
+0
No ja, tudi naši otroci ne zaostajajo veliko za priseljenimi in počnejo takale gluposti, krivi pa smo starši ki nimamo časa za njih, ne pa EU.
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
17. 11. 2025 11.54
+8
Posledica uvoza tujcev v Slovenijo s strani levičarjev. Uživajo na socialni in se zabavajo z barabijami.
ODGOVORI
9 1
LT68
17. 11. 2025 11.59
-2
Statistiko poglej,koliko jih je med desničarji prišlo ,so bili na vladi,raje bodi tiho oz ne se it leve in desne,sam uslugo jim delaš,si samo človek.Ali pa kot otrok mislite da bo nova vlada začela z novim kupom denarja,za vse nazaj se rešuje,kriv je pa zgolj zadnji,dajte no mir,kje vam pamet.
ODGOVORI
0 2
Nikdar več
17. 11. 2025 11.46
+7
Ko bi le obstajal način, da se vsakogar dobi... Kaj bi mu delal...
ODGOVORI
7 0
komandos
17. 11. 2025 11.45
+2
No kje so zdaj te naše vrle dame ,ki so toliko navijale za tujce da pridejo v našo lepo Slovenijo zdaj se pa naj one vozijo z vozičkom na ročni pogon po progah pred vlaki in odstranijo nastavljene ovire na progah
ODGOVORI
5 3
enapi
17. 11. 2025 11.54
-1
Torej veš kdo je bil? Potem pa kar na policijo.
ODGOVORI
0 1
jank
17. 11. 2025 12.00
-1
Ali so tujci s sabo pripeljali te predmete in jih postavili na tire? Kaj je s tabo?
ODGOVORI
0 1
jutri_pa_res
17. 11. 2025 11.45
+3
Če bi človek hodil v službo, ne bi ponoči taval naokrog in iz dolgega časa delal bedarij...
ODGOVORI
4 1
medŠihtom
17. 11. 2025 11.46
+1
v službo hodit za minimalca je ena večjih bedarij, oz kar največja, ki jkih lahko storiš v življenju.ter taisto bedarijo vsak dan ponavljaš. v izmenah. golo dejstvo.
ODGOVORI
3 2
medŠihtom
17. 11. 2025 11.42
+5
to je državljanska nepokorščina, vsled plenjenja denarja ki je namenjen obnovam. pri nas še 5 let po obnovah vlaki vozijo 50kmh po tako imenovani "novi "progi. vse obnove so narejene tako kot tista kretnica v borovnici, denar pa pokraden. kar gledate je izključna državljanska nepokorščina in protest ter opozorilo proti korupciji okoli Mesa. kar seveda golob vse ve, pa ne ukrepa. ugibam da bo teh opozoril še veliko. vlaki vozijo na relaciji ljubljana postojna 2x toliko časa kot v začetku devetdesetih. tudi pol urna zamuda zaradi neke vrtne ute ali klopce na tirih ni nič v primerjavi s tem koliko časa nam potnikom na letni ravni poberete zaradi korupcije. v avstriji na isti kilometrski relaciji potnik na vlaku preživi samo 25% časa. zamislite se, zakaj podpirate korupcijo na slo železnicah. in korupcijo v državi nasploh.
ODGOVORI
7 2
Jernej Sekirnik
17. 11. 2025 11.42
+7
V zadnjih parih letih se je močno povečal vandalizem, kriminal, uživanje drog, družinsko nasilje, samomori...LE ZAKAJ? Pa še sredi dneva koljejo ljudi kar z noži in mačetami.
ODGOVORI
7 0
Pompozni
17. 11. 2025 11.41
+3
Nekaj ne špila. Tole je bolano.
ODGOVORI
3 0
Teleport
17. 11. 2025 11.35
+7
S že kakšnega našli od prejšnjih podvigov?
ODGOVORI
7 0
ivanović
17. 11. 2025 11.34
+5
Levičarska propaganda smrdi. Sami zblojenci. Davki in evtanazija. A zdaj pa še baje neki iz opozicije dajejo to na tire....Kar vodite vlado še naprej...lewaci. vse do bankrota
ODGOVORI
9 4
Jezna lepookica
17. 11. 2025 11.33
+7
Groza! Kako to, da še vedno niso teh terorističnih, maloumnežev dobili?!
ODGOVORI
7 0
medŠihtom
17. 11. 2025 11.44
+0
nesposobnost ?
ODGOVORI
2 2
Mizainstol
17. 11. 2025 11.30
+3
Nihce se ne boji kazni, ker so se navadili, da je ni. Drzavne institucije na celu s policijo, tozilstvom in sodstvom NE IZVAJAJO ZAKONOV ze vec deset let, so nedotakljivi, enako kot kriminalci, ki bi jih morali spravljati za zapahe. Glavni krivec pa vsekakor socialna politika, ki dokazano vzpodbuja ljudi, da ne delajo. Tem so na voljo neprofitna stanovanja transferji vseh vrst, ki prekasajo prejemke delavcev z minimalno placo. Vlada pa nic! Komu in zakaj placujemo davke, ce se ne pocutimo varne, drzava pa priviligira brezdelneze in kriminalce?
ODGOVORI
7 4
medŠihtom
17. 11. 2025 11.44
+2
glavni kriminalci so v parlamentu. ostali so samo kimavčki ki delajo kar se jim reče.
ODGOVORI
3 1
jank
17. 11. 2025 12.01
-1
A misliš na onega, ki je zbiral polne kovčke z denarjem?
ODGOVORI
0 1
Finfer
17. 11. 2025 11.25
-6
S tem ljudje protestirajo proti sedanji vladni garnituri ki neovirano krade denar poštenim delavcem in upokojencem ter naropan denar podarja ljubljanskim tajkunom in podobnim banditom po državi ki ga skrivajo potem v davčne oaze !!
ODGOVORI
6 12
Podlesničar
17. 11. 2025 11.28
-1
sigurno ja, s postavljanjem stolov na tire 🤣
ODGOVORI
3 4
Janez_53
17. 11. 2025 11.34
+5
Finfer, ti si bukselj na kvadrat!!! To počne zblojena, zapita in zadrogirana mularija, ki ni imela nikakršne vzgoje! A si res toliko usekan, da misliš, da bi normalni, pošteni ljudje šli spravljat v nevarnost potnike na vlaku in to okrog pete ure zjutraj?
ODGOVORI
8 3
Jezna Jasna
17. 11. 2025 11.36
+3
Polovit in privezat na tire, tako kot nekoč na Divjem Zahodu.🤠
ODGOVORI
5 2
a res1
17. 11. 2025 11.23
-2
Mislim, da so precej denarja dali za komunikaciska sredstva. Če pogledate je na vsaki ž. postaji tudi njihova bazna postaja. Kamere nebi bile problem. V tej nesreči je pa tudi možno, da je vse skupaj pripihalo na progo. Te dni je aktiven JZ veter. Za ostale nesreče pa ziher ni bilo krivo vreme, vsaj zadnje čase.
ODGOVORI
1 3
štrekeljc
17. 11. 2025 11.40
+0
V Sloveniji je 1228,7 km železniške proge. Koliko kamer bi potreboval, da bi pokril celotno traso? Kakšna bi morala biti pasovna širina TK sistemov, da bi lahko signale vseh kamer prenesel v nadzorni center? Preprosta matematika, samo množenje in seštevanje potrebuješ. Bo šlo ali rabiš pomoč?
ODGOVORI
2 2
katoro
17. 11. 2025 11.20
-10
Ali za tem vandalizmom stoji SDS z JJ na čelu. Ne pozabite volitve so pred vrati. Če zavrtite čas malo v preteklost, so tudi srbi na palah čez noč postavili barikade na cestah, ker niso uspeli po mirni poti dosečt svojih zahtev, pa ni bil nobeden nič kriv in odgovoren. Lahko se Golobova vlada še ne vem kako trudi umiriti zadeve, vedno se najdejo kakšna polena, ki se jim jih meče pod noge. Saj veste JJ je bil velik in zagrizen KOMUNIST, ko pa mu ni uspelo priti na čelo organizacije pa je zamenjal barve. V temu človeku bo maščevanje tlelo toliko časa dokler bo bil na svetu.
ODGOVORI
5 15
Teleport
17. 11. 2025 11.26
+6
Klasične laži in podtikanja, čisto komunistično. Si bil pri golobu štabu? Je bil tam Kučan in zoki?
ODGOVORI
10 4
Magic-G-spot
17. 11. 2025 11.39
+1
To kar ti pises je kaznivo dejanje sam ker ti ni pomoci in si buban v glavo si sam ze za bolnco na zaprt oddelek dalec vstran od interneta.
ODGOVORI
2 1
