Vlak v Celju trčil v kovinsko jedilniško garnituro, nastavljeno na tire

Okoli 5. ure se je na železniški progi v Celju zgodila nesreča. Kot so za 24ur.com pojasnili na Slovenskih železnicah, je vlak trčil v jedilniško garnituro, ki jo je nekdo namerno nastavil na tire. "Vlak je sicer še lahko peljal do naslednje postaje (Žalca). Od tam naprej pa smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so sporočili.

Zaradi odpravljanja posledic vandalizma, so v železniškem prometu na relaciji Celje–Velenje zjutraj nastajale zamude. Dežurne ekipe Slovenskih železnic so posledice na infrastrukturi že odpravile, promet pa je stekel normalno, so sporočili okoli 8. ure.

Na terenu so bili tudi kriminalisti, preiskava je potekala do 7. ure. "Nekaj pred 5. uro zjutraj smo bili obveščeni, da je neznani storilec na železniške tire pred nivojskim prehodom na Ljubljanski cesti v Celju, nastavil kovinske stole in vejevje. Vlak je po trčenju odpeljal naprej v smeri proti Žalcu. Vlakovna kompozicija ni bila poškodovana, prav tako v dogodku ni bil poškodovan nihče od potnikov. V omenjenem primeru zbiramo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom," so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

So si pa kriminalisti – tako na Slovenskih železnicah – nato ogledali tudi vlak. "Škodo še ocenjujemo," nam je dejal predstavnik za odnose z javnostmi podjetja. "A ne glede na to, gre za zavržno dejanje, ki je v nevarnost spravilo tako potnike, naše zaposlene, kot tudi druge udeležence v prometu. Dejanje, ki je prešlo meje objestnostni – pravzaprav gre za namerno povzročitev škode, ostro obsojamo," so še poudarili.