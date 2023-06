Vlak trčil v 15-letnega Afganistanca, ki je hodil po tirih

Koprski policisti so včeraj ob 19.22 dobili obvestilo RECO, da so na železniških tirih pri Postojni povozili moškega. Na kraj so takoj napotili reševalno ekipo. Moški je bil neodziven. S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da gre za 15-letnega državljana Afganistana z urejenim statusom Sloveniji, ki je hodil po tirih od Postojne proti Prestranku.

Danes zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da je umrl.