Vlak trčil v 43-letnico, ki je na kraju umrla

Kidričevo, 27. 10. 2025 06.16 | Posodobljeno pred 4 minutami

M.P.
Mariborski policisti so bili v nedeljo popoldne obveščeni o nesreči na železniški progi med postajama Kidričevo in Cirkovce. Vlak je tam trčil v 43-letno žensko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Po do zdaj zbranih podatkih je tuja krivda izključena.

Želežniška proga
Želežniška proga FOTO: Dreamstime

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je v nedeljo okoli 17.40 med naseljema Kidričevo in Cirkovce na železniški progi zgodila nesreča.

Po prvih obvestilih je vlak, ki je vozil na tej relaciji, trčil v 43-letno žensko, ki se je nahajala na železniški progi. Poškodbe so bile zanjo usodne, na kraju je umrla.

O nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko, ki sta se udeležili ogleda. Po dozdajšnjih ugotovitvah je tuja krivda izključena.

Policisti bodo zbrali potrebna obvestila in o nesreči obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

