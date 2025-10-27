Vlak trčil v 43-letnico, ki je na kraju umrla

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da se je v nedeljo okoli 17.40 med naseljema Kidričevo in Cirkovce na železniški progi zgodila nesreča.

Po prvih obvestilih je vlak, ki je vozil na tej relaciji, trčil v 43-letno žensko, ki se je nahajala na železniški progi. Poškodbe so bile zanjo usodne, na kraju je umrla.

O nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko, ki sta se udeležili ogleda. Po dozdajšnjih ugotovitvah je tuja krivda izključena.

Policisti bodo zbrali potrebna obvestila in o nesreči obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.