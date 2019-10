Vlak trčil v avto, ki ga je voznica pustila na tirih

Policisti PU Murska Sobota so bili v nedeljo ob 22.30 obveščeni, da je pri železniški postaji v naselju Šalovci vlak trčil v osebno vozilo.

Z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je voznica osebnega avtomobila odpeljala do železniške postaje in želela vozilo obrniti. Nato je zapeljala čez peron, kjer sta kolesi zdrsnili v smeri železniškega tira. Voznica je vozilo zapustila. Iz smeri Hodoša je pripeljal tovorni vlak in trčil vanj, tega pa je odbilo.

Voznica je s kraja odšla, a so jo policisti izsledili. Preizkus alkoholiziranosti, ki ga je opravila, je pokazal 0,86 mg/l alkohola.

Policisti bodo zoper njo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Poškodovanih v prometni nesreči ni bilo, nastalo pa je za okrog 20.000 evrov materialne škode.