Črna kronika

Vlak trčil v avto, ki je obstal na tirih. Voznica lažje poškodovana

Bled, 04. 01. 2026 10.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Pri naselju Nomenj v bohinjski občini je v petek na železniških tirih obstal avtomobil, v katerem so bile tri osebe. Voznici kljub večkratnim poskusom avtomobila ni uspelo spraviti v pogon, zato je vanj trčil vlak.

Nesreča se je zgodila v petek okoli 17.40, ko je 49-letna voznica z avtomobilom pripeljala po makadamski cesti in želela prečkati železniške tire, a ji je avto na tirih ugasnil. "Kljub ponovnim poskusom zagona avtomobila ji ga ni uspelo spraviti v pogon. V času, ko je bil avtomobil na tirih, je iz Bohinjske Bistrice proti Bledu pripeljal vlak," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Sopotnika v avtomobilu sta vozilo še pravočasno zapustila, voznica pa je ostala v njem. Vlak je trčil v zadnji del vozila in ob tem lažje poškodoval 49-letnico. Poškodovanko so odpeljali v jeseniško bolnišnico.

"Na vlaku je bilo po podatkih strojevodje 25 potnikov, ki pa niso bili telesno poškodovani. Na vlaku je nastala minimalna premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče ter vodijo nadaljnji postopek. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci," so še dodali policisti. Železniški promet so na odseku za krajši čas ustavili.

Nomenj vlak avto nesreča

Kradejo gasilne aparate in kurijo, Policija storilce še išče

