Vlak trčil v avto, ki je obstal na tirih. Voznica lažje poškodovana

Nesreča se je zgodila v petek okoli 17.40, ko je 49-letna voznica z avtomobilom pripeljala po makadamski cesti in želela prečkati železniške tire, a ji je avto na tirih ugasnil. "Kljub ponovnim poskusom zagona avtomobila ji ga ni uspelo spraviti v pogon. V času, ko je bil avtomobil na tirih, je iz Bohinjske Bistrice proti Bledu pripeljal vlak," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Sopotnika v avtomobilu sta vozilo še pravočasno zapustila, voznica pa je ostala v njem. Vlak je trčil v zadnji del vozila in ob tem lažje poškodoval 49-letnico. Poškodovanko so odpeljali v jeseniško bolnišnico.

"Na vlaku je bilo po podatkih strojevodje 25 potnikov, ki pa niso bili telesno poškodovani. Na vlaku je nastala minimalna premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče ter vodijo nadaljnji postopek. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci," so še dodali policisti. Železniški promet so na odseku za krajši čas ustavili.