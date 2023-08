Vlak trčil v avtomobil: voznik hudo poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v naselju Spodnje Laže v občini Slovenske Konjice nekaj pred 1. uro zjutraj vlak trčil v osebno vozilo. Tovorni vlak, ki je vozil iz smeri Poljčan, je na zavarovanem železniškem prehodu trčil v osebno vozilo, ki je obstalo na železniških tirih.

"Strojevodja je poskušal trčenje preprečiti z močnim zaviranjem, vendar je vlak kljub temu trčil v zadnji del stoječega vozila. V trčenju se je hudo poškodoval 26-letni voznik osebnega vozila," sporočajo s Policijske uprave Celje.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka. S tehničnim posegom so iz vozila rešili voznika in ga prenesli do reševalnega vozila, s tirov pa so odstranili uničeno vozilo.