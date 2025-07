Malo pred 14.30 sta med Mekotnjakom in Žerovinci trčila osebni avtomobil in vlak. "Po prvih zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila zapeljal na prehod čez železniško progo, v trenutku, ko je pripeljal vlak iz smeri Ormoža v smeri Ljutomera," so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Zaradi nesreče bodo za vse vlake na relaciji Ormož - Ljutomer - Murska Sobota in obratno do nadaljnjega organizirani nadomestni avtobusni prevozi.