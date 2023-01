Vlak trčil v pešca: kljub zvočnim signalom se nista umaknila

Policisti so obvestilo o nesreči prejeli v četrtek okoli 14. ure. Kot so ugotovili, sta 32-letna ženska in 38-letni moški pešačila ob levi strani železniških tirov. Strojevodja potniškega vlaka, ki je vozil iz smeri Bršljina, ju je opazil, pričel je zavirati in na prihod vlaka opozarjati z zvočnimi signali, vendar se moški in ženska nista umaknila. S prednjim delom vlakovne kompozicije je tako trčil v moškega, ki ga je odbilo v žensko.

Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih sta oba utrpela lažje poškodbe, so še sporočili s PU Novo mesto.