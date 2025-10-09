Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Vlak trčil v veliko skalo, ki jo je neznanec na tire postavil namerno

Ljubljana, 09. 10. 2025 08.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
96

V Ljubljani je v sredo zvečer potniški vlak trčil v večjo skalo. Ob ogledu so ugotovili, da je bila skala na tire postavljena namerno, so sporočili iz Slovenskih železnic. Nihče od osebja in potnikov na vlaku ni bil poškodovan, bi pa dogodek lahko imel hude posledice, so opozorili. To je že drugi poseg v varnost železniškega prometa v zadnjih dneh.

Potniški vlak je nekaj po 20. uri vozil iz Rakovnika proti Ljubljani, ko je trčil v veliko skalo, veliko približno 40 krat 40 centimetrov. Ob prvem ogledu so ugotovili, da je za zdaj neznani storilec skalo namerno postavil na desno tirnico.

Garnitura vlaka se je po trku ustavila približno 200 metrov od mesta dogodka – na mostu čez reko Ljubljanico. Vlak je kljub trku ostal na tirih in se tako izognil hujšim posledicam, so zapisali v Slovenskih železnicah.

V času dogodka je bilo na vlaku poleg osebja tudi okoli 30 potnikov, nihče v nesreči ni bil poškodovan. Na kraju so kmalu posredovali gasilci in okoli 21.20 uspešno evakuirali potnike. Zanje so organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Je pa po navedbah Slovenskih železnic pri trku nastala večja materialna škoda na povsem novi Stadlerjevi garnituri. Železniški promet je bil zaradi nesreče in ogleda kraja dogodka prekinjen do približno 22.30, nato pa znova sproščen in poteka brez posebnosti.

V skupini Slovenske železnice so ostro obsodili tovrstna nerazumna dejanja, ki neposredno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih ter povzročajo veliko materialno škodo. Obenem so ponovno pozvali k odgovornemu ravnanju in ničelni toleranci do kakršnegakoli poseganja v železniško infrastrukturo.

Preberi še Vlaka bi skoraj trčila: na Bledu preprečili tragedijo

Spomnili so, da gre za že drugi primer namernega in nerazumnega poseganja v varnost železniškega prometa v zadnjih dneh. Konec septembra so na postaji Bled Jezero prav tako ugotovili namerno poškodovanje signalnovarnostne naprave, pri katerem je hitra reakcija zaposlenih preprečila celo trčenje dveh potniških vlakov.

vlak skala tirnice Slovenske železnice varnost v prometu
Naslednji članek

Policisti prejeli prijavo o vlomu, v objektu zalotili storilca

Naslednji članek

Koprski direktor ponarejal poročila kemijskih analiz in jih prodajal čez mejo

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (96)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1812060
09. 10. 2025 10.07
Zloba očitno nima meja. A temu oz. več njih ni jasno, bi lahko povzročil/i s svojo hudobnostjo več smrtnih žrtev?
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
09. 10. 2025 10.03
Rusi!!
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
09. 10. 2025 10.02
+1
Kakšen je pa epilog železniških pragov konec marca letos pri Šmartnem ob Paki? So dobili storilce?
ODGOVORI
1 0
jutri_pa_res
09. 10. 2025 10.00
+1
Ko je rekel stari znanec iz okolice, 'pa to so otroci dovukli...'
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
09. 10. 2025 09.56
Kdo bi namerno to naredo.
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
09. 10. 2025 09.59
+3
Uni, ki ustrahujejo v temi po Tivoliju.
ODGOVORI
3 0
Buci in Bobo
09. 10. 2025 09.55
-1
Rusi!!!!
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
09. 10. 2025 09.54
+1
nesposobnost. na zelezniski postaji v borovnici so se vec kot tri mesece delavci ukvarjkali s tisto kretnico, ki je na koncu popustila in vsled malomarnost in nekompetentnosti vodstva povzrocila miljonsko skodo in iztirjenje vlaka in preusmeritev kompozicije ki ni iztirila, na tir 5 in 6. pa so prikrili to dejstvo in dejansko stanje, ter načrtno politično obtožili lastnika kompozicije. ter političnemu direktorju izplačali nagrado za uspešnost. ampak režimski mediji tega seveda ne smejo objavljat. niti preiskovalci nimajo politicne volje ugotavljati dejanskega stanja. identično stanje je pri obeh nesrečah kjer je vlak pobil delavce, tudi v borovnici in prestranku. ampak mehanizmi preiskav v sloveniji ne delujejo in so nezaželjeni , v jedrni evropi taka nesrece avtomaticno pomeni uboj večih oseb iz malomarnosti, ter odstop vodstvene garniture železnic, kakor tudi ministra in PV. pri nas pa - večnemu političnemu direktorju železnic velika nagrado za uspešnost, režimski minister in rdeči PV pa se brezsramno ne čutita objektivno odgovorna. in potem blejajo o absurdu.
ODGOVORI
2 1
Igi31
09. 10. 2025 09.54
+5
take zlobneže je treba zapret in vržt ključ v smeti
ODGOVORI
5 0
paru
09. 10. 2025 09.53
+3
Vse to je seveda pobalinsko, neodgovorno...in storilce bi bilo treba brez vsakih olajševalnih okoliščin strogo kaznovati! To je tudi lahko posledica permisivne vzgoje in pa prehude demokracije! Vsak lahko počne kar želi brez pravih sankcij...Po drugi strani je pa dejstvo, da je pri novi garnituri nastala škoda, še večje, gromozanske škode se pa odvijajo na SŽ z goljufanjem, bianco fakturami itd itd.../vir Tarča itd/Stopnice se čistijo od zgoraj in tu bi morali novinarji zagristi! Tole danes je pa zgolj novička, ki bo čez pol ure pozabljena...
ODGOVORI
3 0
iskoriščevalci
09. 10. 2025 09.52
+2
Skisani možgani totalno...
ODGOVORI
2 0
Yoda
09. 10. 2025 09.50
-10
Nič hudega, železnica ima vse zavarovano za takšne primere. Tudi potnike in infrastrukturo.
ODGOVORI
0 10
jablan
09. 10. 2025 09.53
+7
Ni ti pomoči
ODGOVORI
7 0
Težeklojz
09. 10. 2025 09.59
+2
Zavarovanje ti ne bo krajšalo zimskih večerov ob kaminu...
ODGOVORI
2 0
..................
09. 10. 2025 09.49
-2
Hehehe jaz sumim na Ruse... 😂 😂 😂 (sarkazem)...
ODGOVORI
2 4
LT68
09. 10. 2025 09.54
+1
Če so pa še tistih par rusov ,nazaj poslali,pa nimajo podlage za obtoževat ha ha ha
ODGOVORI
1 0
Important notice
09. 10. 2025 09.48
+3
To prinese svoboda!
ODGOVORI
6 3
progresivnidaveknastanovanja
09. 10. 2025 09.47
+2
takšno skalo je lahko tja prinesel samo Anatoly : )
ODGOVORI
4 2
Wyatt
09. 10. 2025 09.45
+3
Clovek je smesno bitje, mozgane bi lahko uporabljali za kaj pametnega a raje se odloci skodovat.
ODGOVORI
3 0
Primož Rus
09. 10. 2025 09.45
+4
ZA VSE TO STE KRIVI SAMO IN EDINO MEDIJI,ki vpeljujete AMERIKO v države,ki se Amerike ABSOLUTNO NE TIČEJO.......Čemu potrebujemo jutr "nato KAOS" v lj......Že tko mamo PROMETNI KAOS v Slo zaradi naše "elite",zdej bomo pa še en"kaosni vikend" mel za brezveze
ODGOVORI
5 1
JanezNovak13
09. 10. 2025 09.44
+5
Saj vemo, kdo ne ve kaj je pol tone. Še dobro, da tračnic ne odnesejo.
ODGOVORI
6 1
LT68
09. 10. 2025 09.56
+1
Itak,kaj pa romček ve kaj je 100kg,prime in gre🤣
ODGOVORI
1 0
Slava Rodu
09. 10. 2025 09.44
Sionist, ti si si pa res lepo IME VZDEVKA izbral, res si moder, haha, cionistite bodo do 2030 malo na....
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
09. 10. 2025 09.42
+9
Bolano, res ni nobena igra, ogrožanje ljudi čisto po nepotrebnem.
ODGOVORI
9 0
2mt8
09. 10. 2025 09.42
+3
Bolano res, da greš kaj takšnega počet 🤪🤪🤪
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286