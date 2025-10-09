Vlak trčil v veliko skalo, ki jo je neznanec na tire postavil namerno

V Ljubljani je v sredo zvečer potniški vlak trčil v večjo skalo. Ob ogledu so ugotovili, da je bila skala na tire postavljena namerno, so sporočili iz Slovenskih železnic. Nihče od osebja in potnikov na vlaku ni bil poškodovan, bi pa dogodek lahko imel hude posledice, so opozorili. To je že drugi poseg v varnost železniškega prometa v zadnjih dneh.

Potniški vlak je nekaj po 20. uri vozil iz Rakovnika proti Ljubljani, ko je trčil v veliko skalo, veliko približno 40 krat 40 centimetrov. Ob prvem ogledu so ugotovili, da je za zdaj neznani storilec skalo namerno postavil na desno tirnico. Garnitura vlaka se je po trku ustavila približno 200 metrov od mesta dogodka – na mostu čez reko Ljubljanico. Vlak je kljub trku ostal na tirih in se tako izognil hujšim posledicam, so zapisali v Slovenskih železnicah.

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice

icon-expand FOTO: Slovenske železnice











V Ljubljani je potniški vlak trčil v večjo skalo. icon-picture-layer-2 1 / 7

V času dogodka je bilo na vlaku poleg osebja tudi okoli 30 potnikov, nihče v nesreči ni bil poškodovan. Na kraju so kmalu posredovali gasilci in okoli 21.20 uspešno evakuirali potnike. Zanje so organizirali nadomestni avtobusni prevoz. Je pa po navedbah Slovenskih železnic pri trku nastala večja materialna škoda na povsem novi Stadlerjevi garnituri. Železniški promet je bil zaradi nesreče in ogleda kraja dogodka prekinjen do približno 22.30, nato pa znova sproščen in poteka brez posebnosti. V skupini Slovenske železnice so ostro obsodili tovrstna nerazumna dejanja, ki neposredno ogrožajo življenja potnikov in zaposlenih ter povzročajo veliko materialno škodo. Obenem so ponovno pozvali k odgovornemu ravnanju in ničelni toleranci do kakršnegakoli poseganja v železniško infrastrukturo.