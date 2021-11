Vlak zbil pešca: našli so ga 50 metrov pod progo in odpeljali na zdravljenje

Nekaj minut čez 20. uro je med Kozino in Prešnico pri zaselku Brgod, občina Hrpelje - Kozina, vlak zbil pešca na železniški progi. Gasilci PGD Materija so poškodovano osebo našli približno 50 metrov pod železniško progo, razsvetlili kraj dogodka in poškodovanega oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Sežana.

S pomočjo vrvne tehnike so poškodovanca transportirali nazaj na nivo železniške proge in nudili pomoč reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. Poškodovano osebo so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Izola, je zapisano v poročilu uprave za zaščito in reševanje.