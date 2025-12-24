Naslovnica
Vlakovna kompozicija z rudo trčila v steno in jo predrla

Celje, 24. 12. 2025 16.09 pred 53 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.V. STA
Cinkarna Celje

V Cinkarni Celje je vlakovna kompozicija, ki je pripeljala rudo, iz neznanega vzroka trčila v steno objekta in jo predrla. Vagon je iztiril, nato pa se je podrl še zunanji žerjav. Poškodovan ni nihče, materialna škoda pa bo velika, so sporočili iz PU Celje.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 11. uro v poslovni enoti titanovega dioksida. Pri praznjenju železniških vagonov s titanovo žlindro se iz do sedaj neznanih razlogov vlakovna kompozicija ni ustavila. Vagoni so zadeli ob žerjavno progo in jo potisnili skozi steno skladišča rud, so sporočili iz Cinkarne Celje. Takoj so aktivirali interni varnostni protokol podjetja in obvestili pristojne službe.

Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 11.18. En vagon je iztiril, nato pa se je podrl še zunanji žerjav, so sporočili iz celjske policijske uprave in dodali, da preiskava še poteka.

Cinkarna Celje
Cinkarna Celje
FOTO: Bobo

Ob dogodku ni bil poškodovan nihče od zaposlenih ali zunanjih izvajalcev. Prav tako ni nevarnosti za okoliške prebivalce ali okolje. Nastala pa je gmotna škoda, ki je še ni mogoče oceniti, so zapisali v podjetju.

V vodstvu Cinkarne Celje so poudarili, da je varnost zaposlenih in lokalne skupnosti njihova najvišja prednostna naloga. "Dogodek obravnavamo z vso resnostjo, zato smo nemudoma vzpostavili vse varnostne protokole in vključili pristojne službe," so zatrdili.

Dogodek ne vpliva na kakovost izdelkov in po trenutni oceni ne bo povzročil motenj v dobavi. Vsi proizvodni procesi trenutno potekajo nemoteno, v času odpravljanja posledic nesreče pa jih bodo prilagajali razmeram, tako da bodo kupcem tudi v izrednih okoliščinah zagotovili zanesljive dobave in visoko kakovost.

cinkarna celje nesreča vagon

Vandali razbili avtobus: škode za tisoč evrov

Brez dovoljenja, tehničnega pregleda in označb prevažal izredni prevoz

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MojsterSplinter
24. 12. 2025 17.06
Zadnje čase je nekam veliko teh vlakovnih dogodkov, ki jih obravnavajo z vso resnostjo...
Odgovori
0 0
Sionist
24. 12. 2025 16.49
slovenci pijanci.
Odgovori
-2
2 4
Watcherman
24. 12. 2025 16.49
Lenoba,malomarnost in nesposobnost to je razlog v Sloveniji zadnjih 5 let folk je katastrofa.
Odgovori
-3
0 3
Sionist
24. 12. 2025 17.07
...in, predvsem,alkohol!
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
24. 12. 2025 16.49
Ajzenpon pač.
Odgovori
0 0
toxicox
24. 12. 2025 16.48
ta cinkarna menda spušča v zrak samo paro
Odgovori
-1
0 1
Jezna lepookica
24. 12. 2025 16.31
ho?emVšolo govoriš neumnosti.To so bili zunanji izvajalci, delavci železnice. U V Cinkarni se že dolgo ne pije več saj imajo redne kontrole in odgovorno delo.
Odgovori
+7
8 1
Aijn Prenn
24. 12. 2025 16.48
Vse OK, ampak ropotat je pa kr moralo tole lomastenje z vagoni... ;-))
Odgovori
+1
1 0
Prototip
24. 12. 2025 16.23
To bodo mahali z plačilnimi nalogi,,,še čistilka ga dobi....
Odgovori
+4
6 2
ho?emVšolo
24. 12. 2025 16.19
Praznični čas in vinjenjeni zaposleni. Nič novega.
Odgovori
-9
4 13
cirenij
24. 12. 2025 16.22
Ne klobasaj!
Odgovori
+10
11 1
