Vlakovna kompozicija z rudo trčila v steno in jo predrla

Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 11.18. En vagon je iztiril, nato pa se je podrl še zunanji žerjav, so sporočili iz celjske policijske uprave in dodali, da preiskava še poteka.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 11. uro v poslovni enoti titanovega dioksida. Pri praznjenju železniških vagonov s titanovo žlindro se iz do sedaj neznanih razlogov vlakovna kompozicija ni ustavila. Vagoni so zadeli ob žerjavno progo in jo potisnili skozi steno skladišča rud, so sporočili iz Cinkarne Celje. Takoj so aktivirali interni varnostni protokol podjetja in obvestili pristojne službe.

Ob dogodku ni bil poškodovan nihče od zaposlenih ali zunanjih izvajalcev. Prav tako ni nevarnosti za okoliške prebivalce ali okolje. Nastala pa je gmotna škoda, ki je še ni mogoče oceniti, so zapisali v podjetju.

V vodstvu Cinkarne Celje so poudarili, da je varnost zaposlenih in lokalne skupnosti njihova najvišja prednostna naloga. "Dogodek obravnavamo z vso resnostjo, zato smo nemudoma vzpostavili vse varnostne protokole in vključili pristojne službe," so zatrdili.

Dogodek ne vpliva na kakovost izdelkov in po trenutni oceni ne bo povzročil motenj v dobavi. Vsi proizvodni procesi trenutno potekajo nemoteno, v času odpravljanja posledic nesreče pa jih bodo prilagajali razmeram, tako da bodo kupcem tudi v izrednih okoliščinah zagotovili zanesljive dobave in visoko kakovost.