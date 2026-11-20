Murskosoboški policisti so bili danes, malo pred 3. uro, obveščeni o poskusu vloma v bankomat v Črešnjevcih. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec ob prihodu do bankomata kamero prekril z neznanim predmetom, nato pa z neznanim predmetom poskušal vlomiti v režo za izplačilo denarja.

Do denarja v bankomatu mu ni uspelo priti, je pa pri poskusu vloma nastala materialna škoda v višini 200 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po zaključeni preiskavi pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.