Vlamljali v hiše, kradli gotovino in nakit, neznanec moškemu ukradel denarnico

S PU Ljubljana so sporočili, da so v zadnjem času obravnavali več vlomov in tatvin. Na območju Mengša, Kamnika in Domžal so neznani storilci vlamljali v hiše, kjer so kradli gotovino in nakit, v enem primeru so ukradli tudi oblačila in fotoaparat. Vsakega lastnika hiš so oškodovali za od 2000 do 7000 evrov. V dveh primerih je k sreči ostalo pri poskusu vloma.

Obravnavali so tudi drzno tatvino, in sicer na območju ljubljanskih Most. Po do zdaj znanih podatkih je do oškodovanca v nakupovalnem centru pristopil neznanec in mu iz torbice, ki jo je nosil čez ramo, neopazno odtujil denarnico. Policisti v tem primeru še zbirajo obvestila za izsleditev neznanega storilca, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V ljubljanski Šiški pa je neznani storilec vlomil v vrtno lopo, od koder je ukradel kolo, povzročil pa za 500 evrov materialne škode.