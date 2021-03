Vlaović, ki naj bi poskušal zastrupiti nekdanjo ženo in hčer, krivde ne priznava

Zagovornik Luke Vlaovića Dušan Tanko je predlagal izključitev javnosti z današnjega naroka in v nadaljevanju sojenja zaradi varstva osebnih podatkov oškodovanke in mladoletne osebe, a je sodnica Barbara Žumer-Kunc odločila, da je današnji narok odprt za javnost, medtem ko bodo obravnave, na kateri bodo predstavljene družinske razmere, zaprte za javnost.

32-letnik je imel oktobra lani določen stik s hčerjo, a otroka ni pripeljal nazaj ob dogovorjeni uri. Ko ga je nekdanja partnerica poklicala, da prihaja po otroka, naj bi ji osumljeni rekel, naj pride v stanovanje, ker s hčerjo pečeta krofe. Ob prihodu je njej in deklici po navedbah medijev ponudil krofe, v katerih so bila zdrobljena pomirjevala.

Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni.

Nekaj dni po dogodku so na policiji navedli, da so 32-letnika v preteklosti že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj z znaki nasilja, tudi poskusa umora. Dodali so, da so obe oškodovanki do pridržanja osumljenega ustrezno varovali.

Na zaslišanju naj bi se 32-letnik branil, da naj bi bilo zdravilo, ki naj bi ga dvojica zaužila v krofu, namenjeno za običajno uporabo.