Vlaović obtožbe zanika in pravi, da bi očitana dejanja storil le psihopat

Luka Vlaovićje tudi povedal, da bi očitana kazniva dejanja storil le psihopat in da si sploh ne more zamisliti, da bi škodoval nekdanji partnerici in njuni hčeri. Po njegovih besedah mu družina pomeni več od poklicnega življenja. "Trudil sem se ohraniti povezanost z nekdanjo partnerico in hčerjo,"je dejal.

Nekdanjo partnerico in njuno hčer naj bi Vlaović skušal zastrupiti s pomirjevali, ki jih je dal v krofe, a kot je danes pojasnil, sta partnerica in hči pomotoma zaužili zastrupljene krofe. Ti krofi so bili namenjeni njemu, je dejal.

Dodal je tudi, da je družina njegove nekdanje partnerice od leta 2017 zoper njega vložila kar nekaj kazenskih ovadb, med drugim so mu očitali tudi spolno zlorabo hčere, a je to v zagovoru zanikal. Za Vlaovića so vse omenjene kazenske ovadbe neutemeljene, partneričina družina pa jih je podala, ker ga je želela diskriminirati.

Meni tudi, da se mu družina njegove nekdanje partnerice želi maščevati zaradi osebnega spora. Med drugim je zato predlagal poligrafsko zaslišanje mame in očima nekdanje partnerice.