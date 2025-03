Vlom in rop na območju Jesenic: prijeli 36-letnika, starega znanca policije

Jeseniški policisti so pred dnevi izsledili in prijeli 36-letnega moškega, državljana Slovenije, ki je utemeljeno osumljen, da je 17. februarja vlomil v gostinski lokal in 25. februarja 2025 oropal prodajalno, so sporočili iz PU Kranj. Obe dejanji sta bili izvršeni na območju Jesenic.