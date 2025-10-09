Svetli način
Črna kronika

Policisti prejeli prijavo o vlomu, v objektu zalotili storilca

Ljubljana, 09. 10. 2025 08.52 | Posodobljeno pred 27 minutami

L.M.
1

V sredo zjutraj so ljubljanski policisti posredovali zaradi suma vloma v poslovni objekt na Gosposvetski ulici, kjer so storilca ujeli kar na kraju dejanja.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj zjutraj obveščeni o poškodovanih vratih poslovnega objekta na Gosposvetski ulici in sumu, da se v notranjosti nahaja neznana oseba. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. V objektu so našli storilca in ga prijeli na kraju.

Vlom (slika je simbolična)
Vlom (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

V postopku nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

vlom policija Gosposvetska
