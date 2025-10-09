Policisti prejeli prijavo o vlomu, v objektu zalotili storilca

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj zjutraj obveščeni o poškodovanih vratih poslovnega objekta na Gosposvetski ulici in sumu, da se v notranjosti nahaja neznana oseba. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. V objektu so našli storilca in ga prijeli na kraju.
V postopku nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
