Policisti prejeli prijavo o vlomu, v objektu zalotili storilca

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili policisti včeraj zjutraj obveščeni o poškodovanih vratih poslovnega objekta na Gosposvetski ulici in sumu, da se v notranjosti nahaja neznana oseba. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. V objektu so našli storilca in ga prijeli na kraju.