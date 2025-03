Prišli z ukradenim avtomobilom, vlomili v bencinski servis, končali v priporu

Gre za rezultat kriminalistične preiskave, intenzivnega zbiranja obvestil in hitrega posredovanja več policijskih patrulj. Trije osumljeni so namreč 6. marca nekaj čez 15.00 izvršili drzno tatvino na območju Ljubljane ter v petek, 7. marca 2025, okoli 1.30, vlomili v enega izmed bencinskih servisov na območju občine Kranjska Gora.

"Vsi trije so utemeljeno osumljeni, da so vlomili v prodajalno bencinskega servisa in si iz notranjosti prilastili več tobačnih izdelkov, alkoholne pijače, menjalni denar in ostale predmete. S tatvinami izdelkov so lastnika oškodovali za več kot 600 evrov. Med dejanjem so povzročili tudi premoženjsko škodo na objektu, ki po nestrokovni oceni znaša več kot 500 evrov," so sporočili iz PU Kranj.

V bencinskem servisu se je sprožil alarm, na kraj pa so se napotili kranjskogorski policisti in policisti drugih enot. Približno pol ure zatem so na območju Dovjega ustavili avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami, v katerem so bili trije osumljenci. Odvzeli so jim prostost in odredili pridržanje. Prav tako so zasegli avtomobili in opravili preiskavo, med katero so odkrili predmete, ukradene med dvema kaznivima dejanjema. Poleg tega so ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Nemčiji.

Z zbiranjem obvestil so odkrili, da so vsi trije osumljeni tudi dejanja dan pred tem, ko so na terasi enega izmed gostinskih lokalov na območju Ljubljane na predrzen način vpričo oškodovanke z mize ukradli njeno torbico z vsebino. Oškodovali so jo za več kot 300 evrov.



Privedli so jih k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog okrožnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju za vse tri odredil pripor. V preteklosti so osumljene v tujini že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja s poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o še več morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih storili omenjeni, ali morebitnih dodatnih oškodovancih. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v sporočilu za javnost.