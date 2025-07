Vlomilca ujele kamere: 'Da nekdo krade lake? Kam gre ta svet?'

Ljubljanski policisti so bili v petkovih jutranjih urah obveščeni o vlomu v poslovni prostor na območju Most. "Po do zdaj zbranih podakih je znano, da sta tekom noči dva doslej še neznana storilca skozi vhodna vrata vlomila v poslovni prostor in iz njega odtujila kozmetične izdelke in blagajno," so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Z dejanjem sta podjetje oškodovala za nekaj tisoč evrov, so še dodali.

Lastnica oškodovanega kozmetičnega salona je na Instagram profilu podjetja objavila video posnetek. Po podatkih iz objave je razvidno, da se je tatvina zgodila v petek ob 00.37. Na posnetku pa je videti dva zamaskirana roparja, ki sta prišla pripravljena in v valjaste škatle s polic nabirala izdelke.