Nova taktika vlomilcev, policija išče osebe s posnetka

Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali štiri vlome v objekte, v dveh primerih, ki sta se zgodila na območju Škofje Loke, pa so ugotovili novo taktiko vlomilcev pri vlamljanju v stanovanja stanovanjskih blokov, sporočajo s PU Kranj.

Storilci vrata in podboj vrat povežejo z zelo tanko in povsem neopazno nitko, ki se hitro pretrga če lastnik stanovanja odpre vrata. Če je nitka pretrgana so lastniki doma, če pa vrat nihče ne odpre, nitka ostane cela. To je za vlomilce podatek, ki ga lahko izkoristijo za vlom v stanovanje.

Prva primera vlomov na ta način sta bila obravnavana v nedeljo v Škofji Loki, tovrstno metodo pa so do sedaj opazili samo v stanovanjskih blokih. Obstaja pa možnost, da se tak način pojavi tudi v drugih krajih in na drugih objektih, še sporočajo s PU Kranj.

Policija zaradi suma storitve kaznivega dejanja išče osebe na spodnjem posnetku.