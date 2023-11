Vlomi v vozila: informacije občanov med ključnimi pri izsleditvi storilcev

Po prvih zbranih podatkih je bila iz vozila ukradena manjša količina gotovine, na njem pa je nastala materialna škoda. Prav tako so na kraju dogodka opazili starejši osebni avtomobil znamke Audi A4, temnejše barve in ljubljanskih registrskih številk, s katerim sta se dva neznanca s kraja odpeljala v smeri Vipave, nato pa se je za njima izgubila vsakršna sled.

V četrtek ob 15.14 so bili novogoriški policisti obveščeni o vlomu skozi prednja desna vrata osebnega vozila, ki je bilo parkirano ob makadamski cesti med Vipavo in naseljem Vrhpolje v občini Vipava. Kaznivo dejanje se je zgodilo v času krajše odsotnosti oškodovanca.

Informacije občanov so v številnih primerih ključne pri izsleditvi storilcev

Glede na izkušnje preteklih let storilci v avtomobile pogosto vlamljajo z razbitjem oz. poškodovanjem stekla in iz notranjosti vozil kradejo različne predmete. Storilci poleg tatvine vrednejših predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na motornih vozilih. Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica vse primere vlomov preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila z namenom izsleditve storilcev teh kaznivih dejanj. "Pri tem ponovno opozarjamo, da je marsikatero od tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanjem osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na npr. na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo, oz. v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi (parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, lokalne znamenitosti, muzeji ipd.)," pozivajo na PU Nova Gorica.

S ciljem preprečevanja tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj zato ponovno opozarjajo vse občane in občanke na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in svetujejo, da v osebnih avtomobilih ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih, policah). Prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina ...) ne sodijo v predale vozil. Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo ter vključiti alarmno napravo. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo, to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličite na intervencijsko številko Policije 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Takoj pokličite Policijo.

Prav tako policisti pozivajo občane, naj več pozornosti namenijo morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh oz. v stanovanjskih soseskah večjih mest. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom na najbližje policijske postaje oz. pokličejo na zgoraj navedene številke Policije. Prav tako lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal ...