Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Vlomil v avtosalon in ukradel več sto evrov gotovine

Ljubljana, 06. 04. 2026 09.36 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Ropar

V noči na nedeljo se je v enem izmed avtosalonov na območju Šiške sprožil alarm. Na kraj se je odpravilo več patrulj, ki so odvzele prostost osebi, ki je razbila izložbena stekla in vstopila v objekt.

Šlo naj bi za hrvaškega državljana, so sporočili s PU Ljubljana, vendar se je kasneje v postopku izkazalo, da je bila njegova osebna izkaznica ponarejena. Postopek ugotavljanja identitete zato še poteka.

Ukradel je več sto evrov gotovine, ki pa so jo policisti našli in zasegli.

FOTO: Shutterstock

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
06. 04. 2026 11.03
Da ni bil keri iz Re.snice?! Vprasam za prjatla.
Odgovori
0 0
proofreader
06. 04. 2026 10.27
Hrvat je ...
Odgovori
+1
2 1
realnost je pač. taka
06. 04. 2026 10.58
ni, izkazalo se je da je Slovenec ki je imel pri sebi ponarejen HR dokument,žalostno kam smo prišli z temi medsoseskimi odnosi
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615