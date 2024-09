Moški je v bencinski servis vdrl okoli tretje ure zjutraj. Policisti so zavarovali območje in s kriminalisti opravili ogled kraja. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec.

Preiskava dogodka je še v teku, prav zaradi interesa preiskave pa več informacij policisti za zdaj ne morejo posredovati.